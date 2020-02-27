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بروتوكول تعاون بين الثقافة والاتصالات للحفاظ على التراث المصري.. عمرو طلعت: استخدام أنظمة العرض ثلاثي الأبعاد «هولوجرام» لتنفيذ المشروع القومي لتحديث مصر وتطوير المحتوى الثقافي والفني المصري

الخميس 27/فبراير/2020 - 02:00 ص
الدكتور عمرو طلعت
الدكتور عمرو طلعت - وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
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أحمد عبد القوي

وزير الاتصالات:

= التعاون بين الاتصالات والثقافة لحفظ التراث المصري وإتاحته وتسهيل تداوله

= نعمل على تعظيم العائد من المحتوى الثقافي المصري وذلك في إطار بناء مصر الرقمية


وزيرة الثقافة:

= نعمل على تطبيق المشروع القومى لتحديث مصر بالتعاون مع وزارة الاتصالات 

= تراث الابداع المصرى شكل جزءا من ملامح الهوية فى المنطقة العربية والعالمية

= نعمل على الاستثمار الأمثل لوسائل الاتصال المتطورة لصون أشكال التعبير الثقافي والفني



وقعت وزارة الثقافة ممثلة فى دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر بروتوكول تعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومثلها المهندس رأفت هندي نائب الوزير لشئون البنية التحتية.

يهدف البروتوكول إلى إعادة إحياء التراث الثقافى والفنى المصرى من خلال استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والواقع الافتراضي واستخدام أنظمة العرض ثلاثى الأبعاد "هولوجرام"، وتبلغ مدة العمل به عامين، وتنص بنوده على وضع خطط قصيرة المدى ومتوسطة المدى يتم تنفيذها خلال الشهور المقبلة من خلال إقامة عروض باستخدام نظام الهولوجرام لعدد من كبار الفنانين الراحلين وهم أم كلثوم ومحمد عبدالوهاب وعبدالحليم حافظ مع اتخاذ كافة التدابير لضمان كفاءة العرض.

كذلك وضع خطة بعيدة المدى تتضمن تأسيس وإنشاء معمل لتطوير المحتوى الثقافى والفنى المصرى باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والواقع الافتراضي  والاعتماد على الكوادر الفنية المصرية الرائدة فى هذا المجال مع توفير التدريب اللازم لها.

من جهته، صرح الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بأنه يتم تقديم كل أوجه الدعم والتقنيات الحديثة فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتقنيات الذكاء الاصطناعي والواقع الافتراضي واستخدام أنظمة العرض ثلاثى الأبعاد "هولوجرام" لتنفيذ المشروع القومى لتحديث مصر وتطوير المحتوى الثقافي والفني المصري.

مشيرا إلى أهمية التعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة الثقافة في استخدام أحدث التكنولوجيات بهدف حفظ التراث المصري العظيم واتاحته وتسهيل تداوله وتعظيم العائد من المحتوى الثقافي المصري وذلك في إطار بناء مصر الرقمية.

في ذات السياق، قالت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة أن الوزارة بكل هيئاتها وقطاعاتها تتجه إلى تطبيق المشروع القومى لتحديث مصر بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بهدف الاستثمار الأمثل لوسائل الاتصال والتكنولوجيا المتطورة انطلاقا من ضرورة صون أشكال التعبير الثقافي والفني من الموروثات وتعريف الشباب والاجيال الجديدة بعلاماتها البارزة.

وذلك من خلال مخاطبتهم بلغة العصر واعادة إحياء التراث الثقافى والفنى المصرى من خلال استخدام أنظمة العرض ثلاثى الأبعاد "هولوجرام" وغيرها من الأنظمة المتطورة، مؤكدة أن تراث الابداع المصرى شكل جزءا من ملامح الهوية فى المنطقة العربية ووصلت أجزاء منه إلى العالمية نتيجة تفردها ولما تحمله من قيم أصيلة ومبادئ سامية.
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