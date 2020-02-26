عضو مجلس الإدارة يؤازر المقاولون العرب في معسكر الفريق بالإسماعيلية.. صور

حرص المهندس محمد عادل فتحي المشرف العام على الكرة عضو مجلس إدارة نادي المقاولون العرب، على التواجد في معسكر الفريق المقام حاليا في مدينة الاسماعيلية استعدادا لمباريات الدور الثاني التي يستهلها الفريق بمواجهة طلائع الجيش 10 مارس المقبل.









واجتمع المشرف على الكرة مع اللاعبين والجهاز الفني بقيادة عماد النحاس وتابع مران الفريق قبل ان يتناول وجبة العشاء معهم وحثهم على بذل اقصى جهد في الدور الثاني والحفاظ على ترتيب الفريق في جدول الدوري وطالب اللاعبين بحفر أسمائهم في تاريخ النادي والكرة المصرية اسوة بجيل البطولات بالنادي وان الفرصة امامهم لتسطير هذا التاريخ الموسم الحالي بشرط الحفاظ على نفس الروح والاداء في ظل وجود جهاز فني على اعلى مستوى بقيادة عماد النحاس استطاع ان يصنع حالة رائعة.









وأبدى المهندس محمد عادل فتحي اعجابه بأجواء المعسكر.









ويواصل الفريق تدريباته خلال المعسكر ويخوض 3 مباريات ودية غدا الخميس امام احد فرق الاسماعيلية والسبت امام القناة، والاحد المقبل امام المريخ البورسعيدي.