ارتفاع أعداد المصابين بـ كورونا في البحرين إلى 33 حالة

أعلنت البحرين، اليوم الأربعاء، ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا إلى 33 حالة، وذلك بعد تسجيل 7 حالات جديدة، قادمة من إيران.





وأكدت الصحة البحرينية أنها تتخذ كافة الإجراءات اللازمة عبر إخضاع المسافرين القادمين من دول "موبوءة" للفحوصات الطبية الضرورية فور وصولهم إلى مطار البحرين.









وأشارت إلى أن نتيجة الفحوصات للحالات الست المكتشفة كانت إيجابية، ما أثبت إصابتهم بالفيروس وتم نقلهم بعد ذلك إلى مركز صحي في البحرين وعزلهم لتلقي العلاج والرعاية، وفقا للبيان الذي نقلته وكالة أنباء البحرين.









وأعلن وزير الصحة الأمريكي، ارتفاع اعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد إلى 60 مصابا، وذلك مع انتشار المرض.



وقررت الحكومة التركية، اليوم الأربعاء، تعليق كافة الرحلات المدنية والتجارية مع إيران، وذلك بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.







