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رياضة

ليون يتقدم على يوفنتوس بهدف في الشوط الأول بدوري أبطال أوروبا.. فيديو

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 10:54 م
توسارت لاعب ليون
توسارت لاعب ليون
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إسماعيل محمود
انتهى الشوط الأول من مباراة فريقي أولمبيك ليون الفرنسي، ويوفينتوس الإيطالي، بتقدم ليون بهدف نظيف، في ذهاب دور الـ 16، لبطولة دوري أبطال أوروبا.

كان نادي ليون الأخطر في النصف الأول من المباراة، وسدد لاعبوه 6 كرات، بينما سدد يوفينتوس 3 كرات جميعهم خارج المرمى، حتى استطاع  توسارت في الدقيقة 31، تسجيل الهدف الأول لليون بعد اختراق رائع من حسام عوار من الجهة اليسرى، ليرسل كرة عرضية، وضعها توسارت بقدمه اليسرى في شباك تشيزني.

حاول يوفينتوس بعد الهدف تعديل النتيجة، لكن دون تهديد مرمى لوبيز حارس مرمى ليون، لينتهي الشوط الأول بتقدم الفريق الفرنسي بهدف نظيف.

وتقام المباراة على ملعب أولمبيك ليون بفرنسا، على أن تقام مباراة العودة بعد أسبوعين من الآن بإيطاليا.

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