أخبار الجامعات | هندسة عين شمس تعلن عن حاجتها لهيئة تدريس..اعرف الشروط والأوراق المطلوبة...قرارات جديدة من رئيس جامعة القاهرة بخصوص أطباء الامتياز.. أشرف عبدالباسط رئيسا للجنة اختيار القيادات الجامعية

- هندسة عين شمس تعلن عن حاجتها لأعضاء هيئة تدريس.. اعرف الشروط والأوراق المطلوبة
- جامعة حلوان تشهد انطلاق مؤتمر كلية التربية اقتصاد المعرفة والتمكين الرقمى
- قرارات جديدة من رئيس جامعة القاهرة بخصوص أطباء الامتياز
- أشرف عبدالباسط رئيسًا للجنة اختيار القيادات الجامعية
نشر موقع "صدى البلد" الإخباري العديد من الأخبار الخاصة بالجامعات المصرية على مدار اليوم ونقدم تقريرًا ملخصًا لأهم هذه الأخبار:
قال الدكتور ضياء القائم بأعمال عميد كلية الهندسة جامعة عين شمس ان الكلية تعلن عن حاجتها إلى 1 وظيفة مدرس بقسم هندسة الإلكترونيات والاتصالات، وعدد 1 وظيفة أستاذ مساعد بقسم الهندسة الإنشائية، وعدد 1 وظيفة مدرس بقسم الهندسة الإنشائية بالشروط الآتية ونهاية التقديم الي الوظائف 1مارس 2020 :
وأوضح ضياء خلال تصريحاته الي صدي البلد شروط المتقدمين لشغل وظيفة مدرس بقسم هندسة الإلكترونيات والاتصالات الاتي:
على أن يكون مستوفيا للشروط طبقا للقانون 49 لسنة 1972:
أن يكون حاصلا على بكالوريوس الهندسة من قسم الهندسة الإلكترونية والاتصالات الكهربية بتقدير عام امتياز مع مرتبة الشرف.
أن يكون حاصلا على البكالوريوس من الجامعات المعترف بها ويفضل للمتقدم أن يكون من الخريجين بدءا من عام 2000.
أن يكون التخصص الدقيق لرسالة الدكتوراه هو هندسة الضوئيات والموجات الميكرونية.
أن يكون حاصلا على درجة الدكتوراه ولم يمض عليه أكثر من 6 سنوات.
أن تكون الجامعة الحاصل منها المتقدم على الدكتوراه من الجامعات ذات التصنيف المرتفع ما بين الثلاثمائة الأوائل على المستوى العالمي.
أن يجتاز المتقدم المقابلة الشخصية من قبل اللجنة الفنية المتخصصة المشكلة.
وفي حالة المقل يكون الطلب مشفوعا بموافقة جهة العمل وبيان التدرج العلمي والوظيفي.
وبالنسبة إلى قسم الهندسة الإنشائية:
على أن يكون مستوفيا للشروط طبقا للقانون 49 لسنة 1972:
أولا وظيفة استاذ مساعد:
أن يكون حاصلا على بكالوريوس الهندسة من قسم الهندسة الإنشائية بتقدير عام جيد جدا على الأقل.
أن يكون التخصص الدقيق لرسالة الدكتوراه هو إدارة مشروعات التشييد.
أن يكون ذا خبرة بالتدريس أو المعاونة بتدريس مواد هذا التخصص بالجامعات لفترة مجملها لا يقل عن اثني عشر عاما.
أن يكون المتقدم قام بنشر أبحاثه للترقية لدرجة أستاذ مساعد في تخصص إدارة مشروعات التشييد وقام بنشرها بمؤتمرات دولية محكمة أو مجلات علمية متخصصة.
أن يكون لديه خبرة علمية في هندسة وإدارة مشروعات التشييد.
أن يجتاز المتقدم المقابلة الشخصية من قبل اللجنة الفنية المتخصصة المشكلة.
في حالة النقل يكون الطلب مشفوعا بموافقة جهة العمل وبيان التدرج العلمي والوظيفي.
ثانيا: وظيفة مدرس:
أن يكون حاصلا على بكالوريوس الهندسة من قسم الهندسة الإنشائية بتقدير عام جيد جدا على الأقل.
أن يكون التخصص الدقيق لكل من رسالة الماجستير والدكتوراه هو إدارة مشروعات التشييد.
أن يكون المتقدم قام بنشر أبحاث في تخصص إدارة مشروعات التشييد وقام بنشرها بمؤتمرات دولية محكمة أو مجلات علمية متخصصة.
أن يكون ذو خبرة بالتدريس أو المعاونة بتدريس مواد هذا التخصص بالجامعات لفترة مجملها لا يقل عن 7 أعوام.
أن يجتاز المتقدم المقابلة الشخصية من قبل اللجنة الفنية المتخصصة المشكلة.
وفي حالة النقل يكون الطلب مشفوعا بموافقة جهة العمل وبيان التدرج العلمي والوظيفي.
قرر المجلس الأعلى للجامعات، اختيار الدكتور أشرف عبدالباسط رئيس جامعة المنصورة رئيسا للجنة اختيار القيادات الجامعية خلفا للدكتور عصام الكردى رئيس جامعة الإسكندرية.
وقال الدكتور اشرف عبد الباسط، إن هناك ٣ جامعات سيفتح لها باب الترشح لرئاستها، وهم ” الاسكندرية والعريش وطنطا“، بخلاف الجامعات التي تم الاعلان عن القوائم النهائية المرشحة لمنصب رئيس الجامعة.
كان المجلس الأعلى للجامعات عقد اجتماعه الشهري برئاســـــة الدكتور خـالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، بحضور الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، ود.محمد لطيف أمين المجلس الأعلى للجامعات، رؤساء الجامعات، وقيادات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك بمقر المجلس بجامعة القاهرة.
أصدر الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة ، عددًا من القرارات الخاصة بأطباء الامتياز .
وقال الخشت عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "أبنائي أطباء الامتياز ، تم إصدار القرارات الآتية للصالح العام، وضمان أفضل أداء تدريبي؛ وحرصًا عليكم وعلى مستقبلكم، ربنا معاكم وتكونوا أطباء على أعلى مستوى في خدمة الرسالة الإلهية في حفظ وسلامة الجسد الإنساني صنعة الله تعالى الذي أحسن صنعه":
1. الالتزام بتطبيق قانون المرتب 80% لـ أطباء الامتياز .
2. فتح باب التحويل لمن يقطنون خارج النطاق الإقليمي لجامعة القاهرة بخمسين كيلو مترًا ولا يشمل هذا من له فرصة الترشح كطبيب مقيم. وطبقا للقانون رقم 153 لسنة 2019.
3. الإمضاء تحت إشراف مسئول التدريب ومدير المستشفى الفرعي.
4. على المستشفيات عمل برنامج تدريبي إجباري على أعلى مستوى وليس مجرد حضور.
5. تطبق أعلى معايير السلامة والأمان ومكافحة العدوى طبقًا لمعايير منظمة الصحة العالمية.
6. تقييم طبيب الامتياز ومهامه طبقًا للائحة والبرنامج التدريبي المقرر ومتطلبات امتحان مزاولة المهنة. ولا يكلف بأية مهام خارجة عن هذا النطاق.
7. يتم عمل تقييم كل شهرين لتلافي السلبيات وتحسين الأداء.
8. خصم 50% على الإقامة بالمدن الجامعية.
شهدت جامعة حلوان اليوم إفتتاح المؤتمر الدولي الثاني والعلمى التاسع عشر لكلية التربية بعنوان اقتصاد المعرفة والتمكين الرقمى للتعليم وذلك تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، وريادة الدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس جامعة حلوان للدراسات العليا والبحوث.
رأس المؤتمر الدكتور إيهاب حمزة عميد الكلية، ومقرر المؤتمر الدكتور إيمان صلاح الدين وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث وذلك فى إطار التحول و التمكين الرقمي في المجتمع والرؤى المستقبلية، بحضور الدكتور الهلالى الشربينى رئيس لجنة قطاع التعليم النوعي والأقتصاد المنزلي ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني السابق.
أكد الدكتور الهلالي الشربينى اننا نعيش نظام عالمي جديد يعتمد على الثروات المعلوماتية حيث تتمثل مدخلاتها ومخرجاتها فى رأس المال المعرفي وما تضمنه المعرفة من ذكاءات وابداعات صارت تمثل المكون الاساسى والجزء الأكبر من القيمة المضافة فى العملية الإنتاجية واقتصاد المعرفة.
واضاف انه تتمثل أهمية اقتصاد المعرفة فى قدرته على تحويل الدول الفقيرة الى دول متطورة وحديثة من خلال تقليل الاعتماد على الموارد الطبيعية وتحسين الأداء ودعم الدخل القومى وتوفير العمل فى مجالات متقدمة ترتبط بنشاطات المعرفة، حيث يعتمد اقتصاد المعرفة بصورة غير مسبوقة فى الاتصالات والمعلومات على إبداعات وابتكارات وتطور الاقتصاد، لذا يجب دعم وغرس مبادئ الثقافة المعلوماتية تعليما وتطبيقا من خلال دمج الطلاب في برامج إعداد المعلم، حيث يعدالتعليم الرقمي اليوم مطلبا هاما وحيويا لابديل عنه ولا مناص منه لذا يتحتم على كليات التربية فى مصر إعداد معلمي المستقبل تكنولوجيا حتى يواكبوا متطلبات العصر ومستحدثاته.
واستهل الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان كلمته نعي الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك أحد أبطال حرب أكتوبر المجيدة .
وأشار إلى سعادتة البالغة باختيار عنوان المؤتمر بما يتواكب مع سياسية الدولة في التمكين الرقمي واقتصاد المعرفة وما يتواكب مع سياسية جامعة حلوان فى التحول والتمكين الرقمى، حيث أن التكنولوجيا اليوم تعد من أهم المفردات في الاقتصاد وأضاف انها سمة القرن الحادي والعشرين فى الاقتصاد المبني على المعرفة، وهذا يعنى أن مجتمعاتنا تبنى على المعرفة وهيمنتها باعتبار التعليم وسيلة المرور لعصر المعلومات، لذا لابد من تطوير التعليم من خلال تنمية حقيقية برأس المال البشرى الذى هو محور العملية التعليمية .
وأكد أن المعرفة والإبداع والذكاء الفكري والاصطناعي هو قوام الوصول لاقتصاديات المعرفة، وأن تكون المعرفة هي المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي، حيث أن اقتصاديات المعرفة تعتمد على توافر تكنولوجيا المعلومات واستخدام الابتكار والرقمنة ،
وأشار رئيس جامعة حلوان إلى أن التمكين الرقمي في التعليم يهدف إلى تمكين المعلم والطالب والإدارى داخل منشأته التعليمية على حد سواء بشكل دائم ومستمر، من اجل اكسابهم القدرة على توظيف المعلومات، لذا لابد من التمكين الرقمي لكي نتحول من مستهلكين إلى منتجين للمعرفة .
وأوضحت الدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث أن الانشطة العلمية بالجامعة هى من أهم الأنشطة لما تسهم في تبادل الاراء وتواصل الأجيال، حيث أن المعرفة اليوم أصبحت ترتبط بالاقتصاد والتنمية، ويجب إعداد معلمي المستقبل بالمستجدات الحديثة والتمكين الرقمى، مؤكدة سيادتها أن المؤتمر يقدم أفكارا ورؤى حول مستقبل التعليم فى ظل التحول الرقمي واقتصاد المعرفة لخلق تعليم وتعلم يرتقى بشخصية المتعلم ويمكنه من اللحاق بركب التكنولوجيا.
واضاف الدكتور إيهاب حمزة عميد الكلية أن المؤتمر يهدف إلى تشجيع الحركة العلمية بين المؤسسات العلمية والجامعات والمراكز البحثية لبناء جيل من الباحثين قادر على التنافس في مجال التمكين الرقمي، والارتقاء بمستوى البحث العلمي خاصة البحوث التطبيقية المرتبطة باقتصاد المعرفة للتمكين الرقمي في التعليم، حيث أن المؤتمر يلقي الضوء على التجارب الدولية والعربية حول التطورات والابتكارات في مجال اقتصاد المعرفة والتمكين الرقمى، كما يهدف المؤتمر الى عرض تطبيقات التكنولوجيا الحديثة فى التعليم والتعلم والتقويم وبناء الوعي بثقافة التقويم كمدخل لجودة التعليم والتمكين الرقمى في دعم فئات المتعلمين .
وأكدت الدكتورة ايمان صلاح وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث أن محاور المؤتمرناقشت التداخل بين اقتصاد المعرفة والتمكين الرقمى، البيئات الداعمة له في التعليم، آليات اقتصاد المعرفة والتمكين الرقمى وتأثيرها على المتعلم، التطبيقات الذكية لاقتصاد المعرفة والتمكين الرقمى.
وتتضمن جلسات المؤتمر مناقشة قضايا واتجاهات حول التمكين الرقمي في التعليم، والبيئات التربوية في ظل اقتصاد المعرفة والتمكين الرقمى، تجارب لتطبيقات اقتصاد المعرفة للتمكين الرقمي في التعليم، آليات اقتصاد المعرفة والتمكين الرقمى وتأثيرها على التعليم، توجهات البحث التربوى فى التمكين الرقمي واقتصاد المعرفة.
يقام على هامش المؤتمر ورش عمل يحاضر فيها نخبة من رموز العلم والتكنولوجيا والنشر فى مصر والعالم العربي، ويستمر حتى الخميس 27 فبراير 2020 بقاعة المؤتمرات بكلية السياحة والفنادق .