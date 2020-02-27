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استشاري الأمراض المعدية بالكويت: تعطيل المدارس أسبوعين قابلة للتجديد لمواجهة كورونا.. فيديو

الخميس 27/فبراير/2020 - 02:56 ص
دكتور غانم الحجيلان
دكتور غانم الحجيلان استشارى الامراض المعدية بالكويت
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محمود محسن
أكد دكتور غانم الحجيلان استشارى الامراض المعدية بالكويت أن الحالات المصابة بفيروس كورونا في الكويت كانت نتيجة تواجد مواطنين كويتيين في إيران مؤكدا اننا قمنا بأجلائهم وتم وضعهم في الحجر الصحي. 

وأضاف الحجيلان خلال مداخلة هاتفية لبرنامج مساء dmc تقديم الإعلامي رامي رضوان عبر فضائية dmc أن هناك اكثر من 40 مواطن كانوا متواجدين في إيران وقد عادوا وتم عمل التحاليل اللازمة لهم ودخلوا للمستشفيات وحالتهم مستقرة. 

وتابع استشارى الامراض المعدية بالكويت أن منظمة الصحة العالمية أكدت على تحاشي المناطق الموبوءة والمصابة بالمرض مشيرا إلى انه  تم وقف عدد من الرحلات الجوية والبحرية القادمة من الدول التى بها الوباء.

وأشار غانم الحجيلان أنه تم تعطيل الدراسة بالمدارس والجامعات لمدة أسبوعين قابلة للتجديد في حالة الإصابة بالمرض.
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