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تعليم

انطلاق المؤتمر الدولي الـ12 لكلية السياحة والفنادق بالفيوم.. اليوم

الخميس 27/فبراير/2020 - 05:01 ص
جامعة الفيوم
جامعة الفيوم
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قســم التعليــــم
تنظم كلية السياحة والفنادق بجامعة الفيوم مؤتمرها العلمى الدولى الثانى عشر للسياحة والضيافة خلال الفترة من اليوم 27 فبراير حتى29 فبراير 2020 .

يقام المؤتمر بقاعة "نورياس" التابعة لجامعة الفيوم على ضفاف بحيرة قارون تحت رعاية الدكتورخالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والدكتور خالد العنانى وزير السياحة والاثار والدكتور احمد الانصارى محافظ الفيوم والدكتور  احمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم ويرأسه الدكتور اشرف عبد المعبود عميد الكلية ومقرر المؤتمر الدكتورة نجوى زعير وكيل الكلية وامين المؤتمر الدكتورة رشا عمران وكيل الكلية ومنسق المؤتمر الدكتور عمر قورة الاستاذ المساعد بالكلية .


يهدف المؤتمرالى  تطوير المنتجات السياحية والى الجمع بين الخبراء المتخصصين من اكاديميين ورجال الصناعة والمهنيين  والباحثين واعضاء المجتمع المدنى وذوى التخصصات المرتبطة بصناعة السياحة لعرض ومناقشة مقترحات الدراسات والبحوث واروراق العمل المرتبطة بمحاور المؤتمر .

كما يهدف الى تغيير صورة المقاصد السياحية الذهنية لدى السائحين و الى تنشيط حركة السياحة الدولية الى مصر من خلال تضافر جهود قطاعات الاعمال الحكومية والخاصة على المستويين الاكاديمى والمهنى لطرح حلول غير تقليدية لمواجهة الازمات والتحديات التى تواجه حركة السياحة المصرية  بالاضافة الى تحسين الصورة الذهنية عن المقصد السياحى المصرى فى ظل الاوضاع الامنية والاقتصادية التى تعانى منها منطقة الشرق الاوسط .
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