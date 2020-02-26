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برلمان

بالتعاون مع الأزهر والأوقاف.. مستقبل وطن يطلق مسابقة للقرآن الكريم بأسيوط

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 11:59 م
مستقبل وطن
مستقبل وطن
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ماجدة بدوى
تنظم أمانات قطاع الأعمال وتنمية الموارد والخدمة المجتمعية والعلاقات العامة بحزب مستقبل وطن بأسيوط مسابقة القرآن الكريم السنوية الأولى تحت رعاية المهندس أشرف رشاد رئيس الحزب والمهندس ياسر عمر أمين الحزب بأسيوط 

وقال المهندس ياسر عمر  أمين عام الحزب ووكيل لجنة الخطة والموازنة أن الحزب حريص على المشاركة  في معظم الفعاليات التي تخص المجتمع وتخدم الشارع الأسيوطي وأن هذه المسابقة يتم تنفيذيها في جميع مقرات حزب مستقبل وطن بمراكز المحافظة بالتنسيق مع آمنا المراكز وأمناء التنظيم و وبالتعاون مع رجال الدين من الأزهر والأوقاف والوعظ.

وأضاف مصطفى الكحيلي أمين قطاع الأعمال أن التشبيك والتعاون مع أمانتي العلاقات العامة  وأمانة تنمية الموارد والخدمة المجتمعيه  في مبادرات متعددة منها مبادرات بيئية واقتصادية وأن مسابقة القرآن الكريم يتم تنفيذها لشباب وفتيات حزب ومستقبل وطن بأسيوط ولحفظة القرآن الكريم من جميع أهالي أسيوط وأن حرائر المسابقة سوف يتم توزيعها للفائزين في احتفالية كبيرة يشهدها قيادات كبيرة من الحزب والتنفيذيين والحكوميين .

وأكد هاني سلطان أمين تنمية الموارد بأسيوط أن المسابقة تتم في أربع مستويات منها مستوى البراعم الصغيره لتحفيزهم خاص بثلاثة أجزاء ويتم تصعيد الفائزين في كل مستوى على حدة 

وأضافت هند جوزيف، أمين العلاقات العامة بمستقبل وطن بأسيوط انه سوف يتم تكريم رواد العمل الخيري والتطوعي في مجالات عديده على هامش الاحتفالية في نهاية المسابقة.

 وأكدت جوزيف أنه سوف يتم عرض المشاكل المجتمعية ولا يقتصر الأمر على المعوقات فقط في سياق آخر. 

أوضح هاني سلطان، أن ذلك يأتي في إطار السياسة التي ينتهجها حزب مستقبل وطن من الأمانة المركزي بالمتابعه المستمره  لخطة عمل الأمانات المختلفة على مستوى المحافظات بما يخدم استراتيجية الحزب لتقديم كافة الخدمات لنيل رضا المواطن في إطار سياسية حزي مستقبل وطن لدعم الدولة المصرية
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