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المصريون بإيطاليا: لا يوجد حالات مصابة بفيروس كورونا من أبناء الجالية المصرية.. فيديو

الخميس 27/فبراير/2020 - 04:00 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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محمود محسن
أكد خيرى حسن رئيس مجلس ادارة المنتدى العام للمصريين بأيطاليا ان الدولة المصرية تتابع دائما أبنائها في الخارج مؤكدا انها تتابع بحرص مستجدات فيروس كورونا.

واضاف حسن خلال مداخلة هاتفية لبرنامج مساء dmc عبر فضائية dmc أنه تم تسجيل 12 حالة وفاه بسبب فيروس كورونا إضافة إلى وجود 400 حالة إصابة وهناك 3 حالات  تم شفائهم من المرض ووزارة الصحةالأيطالية تبذل جهودا كبيرة من أجل مكافحة المرض.

وتابع  رئيس مجلس ادارة المنتدى العام للمصريين بأيطاليا أن هناك تخوفات من المواطنين بأيطاليا بسبب هذا الفيروس اللعين وتم إغلاق المدارس والجامعات لمدة أسبوع وأماكن التجمعات تم إغلاقها بشكل مؤقت.

وأشار  خيرى حسنأن السفارة المصرية قامت بأرسال منشورا للمصريين وأكدت فيه أن باب السفارة مفتوح للمصريين لأي حالة طارئة أو إذا كان هناك إستفسارات للسفر إلى مصر.

وقال حسن أنه حتى الأن لم يظهر أي حالات إصابة بين صفوف المصريين المتواجدين في ايطاليا. 
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