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محافظات

إحالة 94 طبيباً بوحدة صحة جون في الإسكندرية للتحقيق

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 11:54 م
الدكتورة جاكلين عازر
الدكتورة جاكلين عازر نائب محافظ الاسكندرية
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أحمد عبد العزيز
تفقدت الدكتورة جاكلين عازر نائب محافظ الإسكندرية وحدة جون لصحة الاسرة بطريق الطابية بنطاق حى المنتزة ثان، وذلك تنفيذ لتوجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بتكثيف الجولات المفاجئة على المستشفيات والوحدات الصحية ومحاسبة أى مقصر تجاه المرضي البسطاء.

وخلال الجولة أمرت عازر بتحويل 94 طبيبا للتحقيق، واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم؛ لعدم تواجدهم وتغيبهم عن العمل.

وعلى الصعيد ذاته رصدت نائب المحافظ عددا من الملاحظات والمشاكل، من ضمنها عدم تواجد مسئول التذاكر، وكذا حالة النظافة غير المُرضية تماما، بالاضافة إلى تدني مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك خلال تفقدها عيادة تنظيم الاسرة وغرفة الطوارئ ومعمل الطفيليات وعيادة الباطنة.

وأكدت نائب المحافظ على تواصل الزيارات المفاجئة على المستشفيات للتأكد من تقديم خدمة طبية مميزة للمواطنين وعد وجود اى تقصير تجاه المرضى.
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