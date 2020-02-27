محافظ الغربية يلتقي تجار سوق الجملة في بسيون لتقنين أوضاعهم.. ويوجه بالاهتمام بإنارة ونظافة الشوارع والانتهاء من رصف الطرق.. وتطوير حديقة الأمل ونادى الياسمين في المحلة

- محافظ الغربية يوجه بالاهتمام بإنارة ونظافة الشوارع والانتهاء من رصف الطرق

- إختبارات أعمال الجودة الخاصة برصف الطرق عن طريق كلية الهندسة

- محافظ الغربية يلتقى تجار سوق الجملة في بسيون لتقنين أوضاعهم

- تطوير حديقة الأمل ونادى الياسمين في المحلة

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية ضرورة الاهتمام بإنارة الشوارع والطرق وكذا أيضًا الاهتمام بمنظومة النظافة مشيرًا إلى أنه تم التعاقد مع شركة للجمع المنزلي للقمامة بحي ثان طنطا للقضاء على مشكلة تراكم القمامة بالشوارع.

جاء ذلك خلال إجتماع المجلس التنفيذي الذي عقد برئاسة محافظ الغربية وحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ واللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية واللواء أسامة بكير رئيس هيئة الرقابة الإدارية بالغربية واللواء مهندس شاكر يونس السكرتير العام للمحافظة.

بدأ الإجتماع بالتصديق على إجتماع المجلس التنفيذي بجلسته السابقة ، وخلال الإجتماع؛ أكد محافظ الغربية ضرورة المتابعة المستمرة لمنظومة النظافة بالشوارع مشيرًا إلى أنه سوف يتم تعميم تجربة الجمع المنزلي على كافة المدن على مستوى المحافظة في حالة نجاح التجربة بطنطا.





كما أكد أيضًا ضرورة الإهتمام بسرعة الإنتهاء من رصف وتطوير الطرق في المواعيد المحددة وتسليمها من خلال لجنة مشكلة من هيئة ومديرية الطرق والجامعة.





مشيرًا إلى أنه سيتم إختبارات أعمال الجودة الخاصة برصف الطرق عن طريق كلية الهندسة ، كما وجه محافظ الغربية بإعداد خطة رصف للطرق التي سيتم رصفها في خلال العام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٠ ، والإنتهاء من مشروعات رد الشيء لأصلة ، مشيرًا إلى أنه تم عمل منظومة إلكترونية لحصر ومتابعة تنفيذ جميع المشروعات داخل المحافظة.





وخلال الإجتماع؛ إستعرض المحافظ عدد المشروعات على مستوى المحافظة وما تم تنفيذها ، ووجه محافظ الغربية قيادات المجلس التنفيذي بعمل خطة أو مقترح سنوي للمشتريات ليتم طرحه مرة واحدة وذلك حفاظًا على المال والوقت وعدم الإضطرار للشراء بالأمر المباشر.





كما التقى محافظ الغربية مع تجار سوق الجملة فى بسيون، بحضور اللواء مهندس شاكر يونس السكرتير العام للمحافظة والنائب سامح حبيب عضو مجلس النواب بمركز بسيون.





واستعرض المحافظ خلال اللقاء طلبات تجار سوق الجملة والذين يطالبون بتقنين أوضاعهم بالسوق ويرغبون في تمليك محلات سوق الجملة ببسيون بدلًا من الإيجار مع جدولة مديونياتهم.





وأصدر محافظ الغربية توجيهاته بتحويل الموضوع للمستشار القانوني للدراسة وتشكيل لجنة برئاسة السكرتير العام للمحافظة وعضوية التخطيط العمراني وأملاك الدولة والشئون القانونية لعمل تقرير ورفعه للمستشار القانوني.





وأكد محافظ الغربية أننا سوف نعمل جاهدين لحل مشاكل التجار والعمل على تقنين أوضاعهم والحفاظ على الحقوق.





وفى نهاية الإجتماع؛ قدم النائب سامح حبيب والتجار ببسيون الشكر لمحافظ الغربية على بذل جهد كبير في مساعدة أهالي بسيون والعمل على توفير وسائل الراحة للمواطنين.





بينما قدم وفد من أهالي قرية ديما الشكر للدكتور طارق رحمي محافظ الغربية على سرعة استجابته وإصداره قرار بإيقاف محطة خلط مياه الري بمياه الصرف بكفر ديما.





جاء ذلك خلال لقاء المواطنين الذى عقده محافظ الغربية اليوم بديوان عام المحافظة بحضور اللواء مهندس شاكر يونس السكرتير العام للمحافظة والقيادات التنفيذية.





وكلف محافظ الغربية رئيس حي ثان المحلة الكبرى، خلال اللقاء؛ بعمل مقايسة تقديرية لتطوير حديقة الأمل ونادى الياسمين ، موجهًا بتشكيل لجنة من الإدارة الهندسية بالديوان العام وهيئة الصرف الصحي بالتنسيق مع مركز ومدينة سمنود لمعاينة الصرف الصحي بمدرسة ميت عساس الابتدائية بسمنود وكذا أيضًا بأحد المنازل بمركز ومدينة قطور.

كما تقدم أحد المواطنين والذى يتضرر من وجود شدة خشبية على سطح العمارة التي يسكن بها وعلى الفور وجه المحافظ رئيس مدينة المحلة الكبرى بالتنسيق مع مأمور القسم بإزالة الشدة الخشبية والتشوينات الموجودة.

كما وجه المحافظ مدير إدارة المواقف بالمحافظة بتوفير وسيلة مواصلات لأهالي قرية إبيار مركز كفر الزيات لشكوى أحد مواطني القرية من عدم وجود مواصلات من القرية لمدينة طنطا.

وتقدم أحد موظفي الإدارة الهندسية بكفر الزيات والذى يتضرر من نقله تعسفيًا من مجلس مدينة كفر الزيات إلى مجلس مدينة بسيون ووجه محافظ الغربية بدراسة الموضوع وإعادة جميع من تم نقلهم تعسفيًا.

كما تقدم أحد العاملين بالتربية والتعليم والذى يتضرر من عدم تعديل تاريخ التعيين حيث وجه محافظ الغربية وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية بإعداد بيان بتواريخ التعيين والمرتبات التي يتقاضاها كل معلم حسب أقدميته وتشكيل لجنة من التفتيش المالي والإداري بالمحافظة لدراسة الموضوع وحل المشكلة.

كما أصدر محافظ الغربية تعليماته بتشكيل لجنة من مجلس مدينة طنطا لمعاينة أحد المنازل والتي يتضرر مالكها من حدوث تصدعات وشقوق نتيجة حفر المنزل المجاور له.

وفى نهاية اللقاء؛ وجه محافظ الغربية القيادات التنفيذية على مستوى المحافظة بحسن استقبال المواطنين والاستماع إلى مشاكلهم وإيجاد الحلول المناسبة لها.

