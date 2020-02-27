مراجع أسعار البترول خلال شهر.. نواب يتوقعون الانخفاض بسبب السعر العالمي.. ونائب: تراجع الدولار له عامل كبير

وزير البترول: من الوارد خفض أو رفع أسعار المحروقات مارس المقبل

الموازنة: هناك انكماش عالمي على طلب المحروقات يؤثر على السعر العالمي

برلماني: استمرار انخفاض الدولار شرط لتراجع أسعار المحروقات









تعقد لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية بمراجعة وتحديد أسعار بعض المنتجات البترولية بشكل ربع سنوي، اجتماعا مارس القادم، لتحديد الأسعار الجديدة للمنتجات البترولية، نهاية شهر مارس المقبل.





وتستهدف الآلية تعديل أسعار بيع بعض المنتجات البترولية في السوق المحلية ارتفاعًا وانخفاضًا كل ربع سنة، وفقًا للتطور الذي يحدث لأهم مؤثرين ومحددين لتكلفة إتاحة وبيع المنتجات البترولية في السوق المحلية وهما: السعر العالمي لبرميل خام برنت، وتغير سعر الدولار أمام الجنيه بخلاف الأعباء والتكاليف الأخرى الثابتة.





وأكد الدكتور طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أن أسعار الطاقة من الوارد رفعها أو خفضها، خلال الفترة المقبلة، وفقا لمتوسط سعري البرميل والدولار خلال الثبات أشهر السابقة لموعد المراجعة الجديدة لأسعار الطاقة، والتي تتم كل 3 شهور.





وقال وزير البترول والثروة المعدنية، خلال كلمته، إنه من المقرر أن يتم مراجعة أسعار المواد البترولية خلال الشهر المقبل، ومن الوارد جدا أن يتم خفضها، وفي ظل تراجع الدولار.





وتحدث طارق الملا عن الزخم الذي يحدث حول أسعار الطاقة بشكل دائم، مشيرا إلى أنه منذ عام 2014 لم يتم التطرق لسعر الدولار، لكن مع تحريك سعر المواد البترولية لأول مرة منذ 5 سنوات كان هناك هجوم، مؤكدا ضرورة أن تكون هناك مراعاة من جانب المواطنين لظروف البلاد.





وأكد وزير البترول والثروة المعدنية أن أسعار الطاقة لا يتم احتسابها وفقا للسعر العالمي، لأن مصر وإن كان بها اكتفاء ذاتي، إلا أنه ليس هناك فائضا في القطاع، مضيفا: "ليس معنى أن دولة ما تبيع البترول بسعر معين، أن تلتزم مصر بنفس السعر، هناك معايير أخرى تحكم هذا الأمر".









وحول هذا الأمر، أكد ياسر عمر شيبة، وكيل لجنة الخطة والموازنة، بـ مجلس النواب، أنه من المتوقع انخفاض أسعار منتجات الطاقة الخاضعة لآلية التسعير، مُعللًا ذلك بانكماش الطلب العالمي على المحروقات، سواء الفترة الماضية، أو القادمة، وتراجع الأسعار العالمية، مشيرًا إلى أن ذلك سيؤدي إلى وفرة في المعروض، وبالتالي تراجع السعر العالمي.





وقال ياسر عمر، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إن ما يعزز التوقع بانخفاض وتراجع أسعار المحروقات خلال الفترة المقبلة، تراجع أسعار الدولار الفترة الأخيرة وارتفاع قيمة الجنيه أمامه.





وأضاف أن آلية تسعير المنتجات البترولية بشكل ربع سنوي، آلية مستحدثة، ومفيدة للغاية، لأنها تربط أسعار الطاقة في مصر بالسعر العالمي، باستثناء السولار وبنزين 80، الذي تدعمه الدولة.





وأكد أن السولار وبنزين 80 لن يتم رفع الدعم عنهما مطلقًا، وستظل الحكومة داعمة له.





من جانبه، قال النائب حسن السيد، عضو لجنة الشئون الاقتصادية، بمجلس النواب، إنه من المقرر أن يكون هناك إعادة تقييم لأسعار المحروقات خلال الشهر المقبل، وفقًا للتقييم الربع سنوي الذي تقوم به لجنة مشكلة من قبل الحكومة، متوقعًا أن يكون هناك تراجعًا في أسعار المحروقات خلال التقيم الربع سنوي المقبل، بشرط استمرار الانخفاض، الذي ستتحدد فيه إلى شكل كبير مدى إمكانية تراجع أسعار المحروقات أم لا.





وأضاف اللواء حسن السيد، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن انخفاض أسعار المحروقات سيؤدي بالكاد إلى تراجع أسعار كل الصناعات والمنتجات المرتبطة به، بسبب انخفاض مدخلات الإنتاج للمصانع، معربًا عن أمله في أن استمرار تراجع المحروقات الفترة المقبلة.





وتحدث عضو لجنة الشئون الاقتصادية، بالبرلمان، عن التفاوت بين سعر البرميل في الموازنة والسعر العالمي الحالي، مؤكدا أنه سوف يكون له تأثر كبير في تراجع المحروقات محليًا في التقييم الجديد، كما تم انخفاضه 25 قرشًا في أكتوبر من العام الماضي الماضي.