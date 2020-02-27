ضبط 8 قضايا تهريب بمنافذ الجمهورية خلال 24 ساعة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.





أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية عن ضبط 8 قضايا تهريب أبرزها (ملابس أجنبية الصنع، مستحضرات تجميل ، مستلزمات طبية ، عقاقير طبية ، كاميرات مراقبة ، راديو ، قطع غيار سيارات ، قطع أدوات كهربائية متنوعة ، قطع غيار ساعات يد).





وفى مجال الأمن العام تم ضبط 32 قضية أبرزها (مزاولة مهنة بدون تصريح ، عدم حمل تحقيق شخصية ، دخول دائرة جمركية بدون تصريح ، مخالفات مسطح مائى ، مخالفات السائقين ، إنتهاء فترة التصريح).





وفى مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط 1325 مخالفة مرورية متنوعة، وفى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 327 حكم قضائى متنوع، وفى مجال مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية- تزوير المستندات" تم ضبط 6 قضايا متنوعة.



