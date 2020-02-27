AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
hedad
hedad
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

ضبط 8 قضايا تهريب بمنافذ الجمهورية خلال 24 ساعة

الخميس 27/فبراير/2020 - 04:00 ص
حملات امنية
حملات امنية
Advertisements
مصطفى الرماح
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.

أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية عن ضبط 8 قضايا تهريب أبرزها (ملابس أجنبية الصنع، مستحضرات تجميل ، مستلزمات طبية ، عقاقير طبية ، كاميرات مراقبة ، راديو ، قطع غيار سيارات ، قطع أدوات كهربائية متنوعة ، قطع غيار ساعات يد).

وفى مجال الأمن العام تم ضبط 32 قضية أبرزها (مزاولة مهنة بدون تصريح ، عدم حمل تحقيق شخصية ، دخول دائرة جمركية بدون تصريح ، مخالفات مسطح مائى ، مخالفات السائقين ، إنتهاء فترة التصريح).

وفى مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط 1325 مخالفة مرورية متنوعة، وفى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 327 حكم قضائى متنوع، وفى مجال مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية- تزوير المستندات" تم ضبط 6 قضايا متنوعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ضربات أمنية ناجحة للأجهزة الأمنية في 24 ساعة

قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية يشن حملاته

قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية يشن حملاته

أمن المنافذ: ضبط 14 قضية تهريب خلال 24 ساعة

أمن المنافذ: ضبط قضايا تهريب ومزاولة مهنة بدون تصريح

أمن المنافذ يشن حملات لإحكام السيطرة على المنافذ.. ضبط 7 قضايا تهريب

ترشيحاتنا

طاهر أبو زيد يتوقع نتيجة مباراتي الأهلي والزمالك أمام صن داونز والترجي في دوري أبطال أفريقيا

زين.. مولود جديد في أسرة محمد رمضان

أنا هعلمك القانون.. مرتضى منصور يواصل هجومه الناري على الجنايني

ترند الفن.. وفاة إعلامية بجرعة زائدة من المخدرات.. نجمة شهيرة تكشف واقعة اغتصابها

صحي بامتياز.. نوع شهير من البرتقال يقي من السرطان.. تعرف عليه

بفستان قصير.. سمية الخشاب تتألق في أحدث ظهور لها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد أنباء ضرب زوجته له.. تسريب رسائل سرية تدين جوني ديب من جديد

بفستان قصير.. سمية الخشاب تتألق في أحدث ظهور لها

مقطع مؤلم.. عجوز لبناني يحاول إحراق نفسه داخل بنك