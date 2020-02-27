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معاون وزيرة التضامن سيتم تقديم الإعانة الكاملة لمواطنة لديها عجز كامل بالبصر.. فيديو

الخميس 27/فبراير/2020 - 02:23 ص
الدكتور علاء عبد
الدكتور علاء عبد العاطي معاون وزيرة التضامن لشئون الرعاية
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محمود محسن
أكد الدكتور علاء عبد العاطي معاون وزيرة التضامن لشئون الرعاية أن الوزارة في خدمة جميع الاسر المصرية، لافتا إلا أنه بمجرد معرفة الوزارة بحالة أسرة تم تداول معلوماتها من مواقع التواصل الإجتماعي تحركنا على الفور واكتشفنا أن ما تم إثارته أخبار صحيحة. 

وأضاف عبد العاطي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج مساء dmc عبر فضائية dmcأنه تم إكتشاف أن السيدة لديها عجز كامل في النظر غضافة إلى انها مصابة بمرض السكر وتم التوجه بها لمستشفى تابع للوزارة لتشرف على علاجها.

وتابع  معاون وزيرة التضامن لشئون الرعاية أن الأسرة لم يكن لديها أي مصدر رزق مؤكدا أنه سيكون هناك برنامج رعاية شامل وإعانة مالية من برنامج تكافل وكرامة. 

واشار إلى أنه تم التأكيد من خلال الفحص الطبي بان تلك الحالة لديها عجز كامل وسيتم وضعهم على قوائم معاش تكافل. 
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