AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
hedad
hedad
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

ضبط راكب في مطار القاهرة حاول تهريب 10 قطع مشغولات ذهبية مرصعة بالألماس.. صور

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 11:55 م
صورة من الضبطية
صورة من الضبطية
Advertisements
نورهان خفاجي

تمكن رجال الجمارك الإدارة الثانية بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولي برئاسة سامى عبدالعزيز مدير الإدارة من ضبط محاولة تهريب 10 قطع من المشغولات الذهبية المرصعة بالألماس بالمخالفة لقانون الرقابة علي المعادن الثمينه والاحجار ذات القيمة وقانون ضريبة الدمغة ولائحته وقانون الاستيراد والتصدير. 

أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة الخطوط الإماراتية القادمة من دبى اشتبه أحمد فوزى مأمور تفتيش الركاب المعين علي لجنة الخط الأخضر فى راكب مصرى لقصر مدة السفر وظهور علامات القلق والارتباك.

وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه بضائع مخالفة أو تستحق سداد ضرائب أو رسوم جمركية؟ أجاب بالنفى .

وبالعرض على سامى عبدالعزيز مدير الإدارة قرر تشكيل لجنة من مأمور الجمرك تحت إشراف صبحى ربيع مدير الحركة المشرف على الصالة لتفتيش الراكب ذاتيا وتفتيش حقائبه فتبين وجود 10 قطع من المشغولات الذهبية المرصعة بالألماس مخبأة على جسم الراكب.

قرر جمال عبد الفتاح مدير عام جمارك مبنى الركاب بمطار القاهرة إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى وتحريز المضبوطات.

ضبط راكب في مطار القاهرة حاول تهريب 10 قطع مشغولات ذهبية مرصعة بالألماس.. صور
ضبط راكب في مطار القاهرة حاول تهريب 10 قطع مشغولات ذهبية مرصعة بالألماس.. صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ضبط مستلزمات طبية لجراحة الأسنان داخل حقائب راكب بمطار القاهرة

جمارك مطار القاهرة تضبط تهريب كمية من خصل الشعر الطبيعي

ضبط 30 كيلو شعر طبيعي مهرب مع راكب صيني في مطار القاهرة

ضبط 12 آيفون وشعرا مستعارا مهربا مع راكب في مطار القاهرة

جمارك مطار القاهرة تضبط كمية كبيرة من مستحضرات التجميل مهربة مع راكب تايلاندي.. صور

ضبط أدوية ومستحضرات تجميل مهربة مع راكب في مطار القاهرة

ترشيحاتنا

بعد خصم 3 نقاط..تعرف على نص المادة الخاصة بعقوبة انسحاب الزمالك أمام الأهلي

أحمد موسى يتلقى رسالة على الهواء من أحد أفراد الأسرة الحاكمة في قطر.. شاهد

الحارس الشخصي لـ مبارك يروي كواليس محاولة اقتحام موكب الرئيس الأسبق الراحل ببورسعيد

مكياج ملفت .. يسرا اللوزي تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

رئيس تحرير الأهرام الرياضي: الغلاف ليس به إهانة لنادي الزمالك.. فيديو

القبض على عميد كلية آثار الزقازيق في خيانة الأمانة و10 اتهامات أخرى

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هيلارى كلينتون على السجادة الحمراء فى مهرجان برلين السينمائي

مبهجة وعلى الموضة.. 25 صورة تكشف أناقة نجوى كرم فى عيد ميلادها

مكياج ملفت .. يسرا اللوزي تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها