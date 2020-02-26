ضبط راكب في مطار القاهرة حاول تهريب 10 قطع مشغولات ذهبية مرصعة بالألماس.. صور

تمكن رجال الجمارك الإدارة الثانية بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولي برئاسة سامى عبدالعزيز مدير الإدارة من ضبط محاولة تهريب 10 قطع من المشغولات الذهبية المرصعة بالألماس بالمخالفة لقانون الرقابة علي المعادن الثمينه والاحجار ذات القيمة وقانون ضريبة الدمغة ولائحته وقانون الاستيراد والتصدير.

أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة الخطوط الإماراتية القادمة من دبى اشتبه أحمد فوزى مأمور تفتيش الركاب المعين علي لجنة الخط الأخضر فى راكب مصرى لقصر مدة السفر وظهور علامات القلق والارتباك.

وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه بضائع مخالفة أو تستحق سداد ضرائب أو رسوم جمركية؟ أجاب بالنفى .

وبالعرض على سامى عبدالعزيز مدير الإدارة قرر تشكيل لجنة من مأمور الجمرك تحت إشراف صبحى ربيع مدير الحركة المشرف على الصالة لتفتيش الراكب ذاتيا وتفتيش حقائبه فتبين وجود 10 قطع من المشغولات الذهبية المرصعة بالألماس مخبأة على جسم الراكب.

قرر جمال عبد الفتاح مدير عام جمارك مبنى الركاب بمطار القاهرة إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى وتحريز المضبوطات.