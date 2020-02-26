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رياضة

شاهد.. إصابة دموية لمدافع يوفينتوس أمام ليون في دوري أبطال أوروبا

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 11:51 م
دي ليخت مدافع يوفينتوس
دي ليخت مدافع يوفينتوس
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إسماعيل محمود
تعرض الهولندي ماتياس دي ليخت، مدافع نادي يوفينتوس الإيطالي، لإصابة دموية في رأسه، وذلك في المباراة التي تجمعه بنظيره نادي أولمبيك ليون الفرنسي في ذهاب دور الـ 16 لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وتعرض دي ليخت للإصابة في الدقيقة 30، بعد تصادم مع مهاجم نادي ليون، لتسيل الدماء من رأسه، ويخرج من أرض الملعب، لكن تم علاجه وشارك بشكل طبيعي في المباراة.

يذكر أن الشوط الأول من من مباراة فريقي أولمبيك ليون الفرنسي، ويوفينتوس الإيطالي، قد انتهى بتقدم ليون بهدف نظيف، في ذهاب دور الـ 16، لبطولة دوري أبطال أوروبا.

كان نادي ليون الأخطر في النصف الأول من المباراة، وسدد لاعبوه 6 كرات، بينما سدد يوفينتوس 3 كرات جميعهم خارج المرمى، حتى استطاع  توسارت في الدقيقة 31، تسجيل الهدف الأول لليون بعد اختراق رائع من حسام عوار من الجهة اليسرى، ليرسل كرة عرضية، وضعها توسارت بقدمه اليسرى في شباك تشيزني.

حاول يوفينتوس بعد الهدف تعديل النتيجة، لكن دون تهديد مرمى لوبيز حارس مرمى ليون، لينتهي الشوط الأول بتقدم الفريق الفرنسي بهدف نظيف.

وتقام المباراة على ملعب أولمبيك ليون بفرنسا، على أن تقام مباراة العودة بعد أسبوعين من الآن بإيطاليا.
شاهد.. إصابة دموية لمدافع يوفينتوس أمام ليون في دوري أبطال أوروبا
شاهد.. إصابة دموية لمدافع يوفينتوس أمام ليون في دوري أبطال أوروبا
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