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ديني

أمين الفتوى: الشعور بالتقصير في العبادة من علامات الإيمان

الخميس 27/فبراير/2020 - 11:28 ص
أمين الفتوى: الشعور
أمين الفتوى: الشعور بالتقصير في العبادة من علامات ال
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محمود ضاحي

أشعر بالتقصير في عباداتي.. سؤال ورد للشيخ أحمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.


أجاب أمين الفتوى خلال البث المباشر عبر الصفحة الرسمية للدار، أن الشعور بالتقصير في العبادة هي علامة من علامات الإيمان، وقال تعالى" وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون".


وأوضح أمين الفتوى، أن المؤمن يعمل الأعمال الصالحة من صيام وصلاة وزكاة ويخاف ألا يقبل منه وهذه من علامات الإيمان.


وجهت متصلة سؤالا للشيخ محمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء خلال لقاء فضائي" تقول فيه : " أواظب على العبادة والذكر لكن أحيانا يحدث لي فترة فتور أشعر معها بتقصير شديد في العبادة والذكر فأصاب بإحباط ..ماذا أفعل"؟. 


رد وسام قائلا: الزمي الاستغفار ليل نهار وأكثري من السجود والانكسار بين يدي الحي القيوم والدعاء مع الإكثار أيضا بالصلاة على النبي الكريم.

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