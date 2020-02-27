تعرف على قانون عقوق الوالدين المحال لـ الجهات المختصة لاتخاذ الرأي فيه ..فيديو

قالت النائبة شادية خضير عضو مجلس النواب ومقدمة مشروع قانون عقوق الوالدين، إن هناك قانونا جنائيا وإداريا والعقوبة محددة بهما تخص معاملة الوالدين، موضحة أن "عقوق الوالدين" قُدم عنه قانون وعرض على اللجنة التشريعية أول أمس، وتمت إحالته للجهات لاتخاذ الرأي.





وفي ذلك الصدد، أكد محمود وحيد صاحب مؤسسة "معانا لإنقاذ إنسان"، خلال مكالمة هاتفية في برنامج "كل يوم" المذاع علي قناة "أون إى"، أن "عقوق الوالدين" لا يقتصر على أحد دون الآخر، وليس هناك مقياس مثل المستوى الاجتماعى أو الغناء أو الفقر.





من جانبها، أوضحت زينب فاروق إحدى حالات التعرض لعقوق من أولادها، أن ابنتي ضربتها وسحلتها تكتب البيت باسمها، مؤكدة "هو منزلي ورثته عن والدي، ويجب أن يكون هناك قانون لعقوق الوالدين مثل أى قانون آخر للحفاظ علينا".





وفي ذلك السياق، أوضح الدكتور أنس الغنام، المدرس بجامعة الأزهر، أن الشباب اليوم لم يعد لديه تربية دينية، كما أن الشباب الذى يقبل على الصلاة قليل جدًا، وهذا هو السبب الرئيسي لعقوق الوالدين.





واستكمل أنس الغانم، أن التربية الإيمانية هي الأساس الذي نبني عليه كل شيء في حياتنا.