تامر أمين: مقولة الرئيس مبارك "التاريخ سيحكم بما لنا أو علينا" تحققت.. فيديو

علق الإعلامي تامر أمين، على جنازة الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، قائلا:" منذ 10 سنوات قال مبارك بأن التاريخ سيحكم بما لنا او علينا التاريخ، واليوم صدقت مقولته ورأينا التاريخ يحكم عليه بجنازة عسكرية مهيبة شارك فيها رئيس الدولة والقيادات".





وأضاف تامر أمين في برنامجه " أخر النهار" المذاع على قناة " النهار"، :" رأينا اليوم حالة عاطفية وحزينة ومحترمة وإنسانية في جنازة مبارك".





وتابع تامر امين:" مبارك أفنى حياته في مصر عسكريا وسياسيا وتم رد الاعتبار له".





وأكمل تامر أمين:" ما حدث اليوم من القيادة السياسية والرئيس السيسي والقوات المسلحة والحكومة المصرية يؤكد على أن مصر دولة كبيرة متحضرة ودولة تعلي معاني الوفاء والانتماء والأصل و العرفان".





ولفت تامر أمين:" مصر دولة تحترم ابنائها ومشاعر العرب اليوم تخلينا نرفع راسنا فوق في السماء".



