«مستقبل وطن» ينظم قافلة طبية للعيون بمركز بلطيم في كفر الشيخ.. صور

نظم حزب مستقبل برئاسة المهندس أشرف رشاد الشريف بمحافظة كفر الشيخ، قافلة طبية للعيون لمدة يومين بمركز بلطيم، تحت رعاية المهندس فوزى الرفاعي، أمين الحزب بالمحافظة، والمحاسب أحمد جعفر، أمين التنظيم.





وقال الدكتور ياسر شحاتة، أمين العمل الجماهيري بالمحافظة، إن القافلة استمرت يومين الأولى بقرية الحماد والثانية بقرية الشهابية، بحضور المهندس أحمد كمال عطية، أمين الحزب بمركز بلطيم، وياسين متولى، أمين مساعد العمل الجماهيري، وكبار العائلات بالقريتين، وشهدت القافلة إقبالًا كبيرًا من المواطنين.





وأشار أمين العمل الجماهيري، إلى أنه تم توقيع الكشف الطبي على جميع الحالات وعددهم 600 حالة، وصرف الأدوية اللازمة لهم مجانًا وتم تحويل 80 حالة للعلاج وإجراء العمليات الجراحية في المستشفيات المتخصصة خارج مركز بلطيم، وتم عمل 100 نظارة طبية خلال يومي القافلة.





يأتي ذلك في إطار خطة الأمانة العامة المركزية للحزب على مستوى الجمهورية لتفعيل المشاركة المجتمعية والاهتمام بصحة المواطنين لتحقيق التقدم والبناء.