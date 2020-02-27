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غرفة صناعة الملابس الجاهزة: نستورد ملابس بـ 10 مليارات دولار في العام.. فيديو

الخميس 27/فبراير/2020 - 07:01 ص
محمد عبد السلام
محمد عبد السلام رئيس غرفة صناعة الملابس الجاهزة بأتحاد الصن
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محمود محسن
أكد محمد عبد السلام رئيس غرفة صناعة الملابس الجاهزة باتحاد الصناعات أن صادرات مصر من الملابس الجاهزة تقترب من 2 مليار دولار أمريكي مؤكدا أن مصر قامت بأستيراد ملابس جاهزة بمبلغ يقارب الـ 10 مليار دولار في العام. 

وأضاف عبد السلام خلال وجوده ضيفا ببرنامج مساء dmc عبر فضائية dmc أن القيادة السياسية فى مصر لديها رؤية واضحة لكل طوائف المجتمع سواء المستهلك والاسرة المصرية مشيرا أن أي إصلاح اقتصادي يصاحبه نوع من الكساد الاقتصادى.

وتابع  رئيس غرفة صناعة الملابس الجاهزة باتحاد الصناعات أنه يوجد كساد إقتصادي منذ عام 2016 تزامنا مع تحرير سعر الصرف وارتفاع الأسعار بشكل كبير. 

وقال محمد عبدالسلام أن الأسرة المصرية أصبح لها أولويات كبيرة وهناك ظروف عدم ارتفاع المرتبات مما أدى إلى حدوث الكساد الإقتصادي.
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