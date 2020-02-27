AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
hedad
hedad
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

ظهور فيروس كورونا في دولة جديدة

الخميس 27/فبراير/2020 - 12:04 ص
صدى البلد
Advertisements
القسم الخارجي
أعلنت رومانيا، الأربعاء، تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، وذلك في تفشٍ للفيروس القاتل في العالم. 


وكانت البحرين أعلنت، الأربعاء، ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا إلى 33 حالة، وذلك بعد تسجيل 7 حالات جديدة، قادمة من إيران.

 
وأكدت الصحة البحرينية أنها تتخذ كافة الإجراءات اللازمة عبر إخضاع المسافرين القادمين من دول "موبوءة" للفحوصات الطبية الضرورية فور وصولهم إلى مطار البحرين.


وأشارت إلى أن نتيجة الفحوصات للحالات الست المكتشفة كانت إيجابية، ما أثبت إصابتهم بالفيروس وتم نقلهم بعد ذلك إلى مركز صحي في البحرين وعزلهم لتلقي العلاج والرعاية، وفقا للبيان الذي نقلته وكالة أنباء البحرين.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

قادم من إيران .. البحرين تعلن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا

قادمة من إيران عن طريق دبي.. البحرين تسجل ثاني حالة إصابة بفيروس كورونا

تفاصيل جديدة عن كورونا البحرين.. سعوديات ضمن المصابات وهذا مصيرهن

بينهم سعوديون.. البحرين تسجل 9 حالات جديدة مصابة بـ كورونا

وحش كورونا.. البحرين تعلق الدراسة في المدارس الحكومية والخاصة لمدة أسبوعين

مواطنات قادمات من إيران.. 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا في البحرين

ترشيحاتنا

فنان يدخل الحجر الصحى بعد الاشتباه بإصابته بفيروس كورونا

أحمد موسى يتلقى رسالة على الهواء من أحد أفراد الأسرة الحاكمة في قطر.. شاهد

قبل وفاتها بجرعة مخدرات.. اختفاء الإعلامية الكويتية ليالي أسد

حقيقة تصريحات طبيبة عن حمل النساء في حمامات السباحة المختلطة

أخبار الفن: نجمة شهيرة تعلق على واقعة اغتصابها.. فنان يدخل الحجر الصحى بعد الاشتباه بإصابته بفيروس كورونا.. ومحمد رمضان يهاجم عمرو مصطفى

جوجل يصيب أليكسيس سانشيز نجم إنتر ميلان بفيروس كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هيلارى كلينتون على السجادة الحمراء فى مهرجان برلين السينمائي

مبهجة وعلى الموضة.. 25 صورة تكشف أناقة نجوى كرم فى عيد ميلادها

مكياج ملفت .. يسرا اللوزي تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها