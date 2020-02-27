ملخص مباراة ليون ويوفنتوس في دوري أبطال أوروبا

حقق فريق أولمبيك ليون الفرنسي، انتصارًا هامًا على نظيره يوفنتوس الإيطالي بهدف نظيف في ذهاب دور الـ 16، لبطولة دوري أبطال أوروبا.









كان نادي ليون الأخطر في النصف الأول من المباراة، وسدد لاعبوه 6 كرات، بينما سدد لاعبو يوفنتوس 3 كرات خارج المرمى، حتى استطاع "توسارت" في الدقيقة 31، تسجيل الهدف الأول لـ ليون بعد اختراق رائع من حسام عوار من الجهة اليسرى، ليرسل كرة عرضية، وضعها توسارت بقدمه اليسرى في شباك تشيزني.









وحاول يوفنتوس بعد الهدف تعديل النتيجة، لكن من دون تهديد على مرمى لوبيز حارس مرمى ليون، لينتهي الشوط الأول بتقدم الفريق الفرنسي بهدف نظيف.









وفي الشوط الثاني، استمرت محاولات نادي يوفينتوس لتعديل النتيجة، وسدد لاعبوه 10 كرات، مقابل 4 فقط لليون، وبلغت نسبة استحواذ رفاق كريستيانو رونالدو على الكرة 61%، مقابل 39 % لـ ليون، لكن من دون أن تهتز شباك أي من المرميين، لتنتهي المباراة، بفوز نادي ليون بهدف نظيف.









وتقام المباراة على ملعب أولمبيك ليون بفرنسا، على أن تقام مباراة العودة بعد أسبوعين من الآن بإيطاليا.





ونقدم لكم ملخص للمباراة بالفيديو