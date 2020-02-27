شعبة الصيدليات: نستورد دواء كامل الصنع بـ 10 مليارات جنيه ..فيديو

أكد الدكتور حاتم البدوي، أمين عام شعبة الصيدليات باتحاد الغرف التجارية، أنه يجب أن نقوم بالفصل بين الأدوية ومستحضرات التجميل، موضحًا أن الدواء يكون بمواصفات ومقادير معينة، ويمر بعدة مراحل متعددة من الصناعات والإشراف ومراقبة وجودة.





وأضاف "البدوي"، خلال استضافته ببرنامج "مساء dmc" عبر فضائية "dmc"، أنه لابد من أن يكون لدينا ثقة فى المنتج المحلي للدواء؛ لأنها ستكون مسجلة بوزارة الصحة ومصنع مرخص.





وتابع أمين عام شعبة الصيدليات باتحاد الغرف التجارية، أن المواطن في السابق كان يرفض الحصول على بديل لأى دواء أما الآن ومع ارتفاع أسعار الأدوية فتغيرت ثقافة المواطن للفارق الكبير في السعر بين المحلي والمستورد.





وأشار حاتم البدوي إلى أن حجم سوق الدواء فى مصر حوالى 80 مليار جنيه العام الماضي ونستورد دواء كامل الصنع بما يقرب من 10 مليارات جنيه.





وقال أمين عام شعبة الصيدليات إن الدواء المستورد لو له بديل يمكن استشارة الصيدلي و من الممكن الاستفادة من فارق السعر.