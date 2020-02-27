AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
hedad
hedad
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

شعبة الصيدليات: نستورد دواء كامل الصنع بـ 10 مليارات جنيه ..فيديو

الخميس 27/فبراير/2020 - 06:45 ص
الدواء
الدواء
Advertisements
محمود محسن
أكد الدكتور حاتم البدوي، أمين عام شعبة الصيدليات باتحاد الغرف التجارية، أنه يجب أن نقوم بالفصل بين الأدوية ومستحضرات التجميل، موضحًا أن الدواء يكون بمواصفات ومقادير معينة، ويمر بعدة مراحل متعددة من الصناعات والإشراف ومراقبة وجودة. 

وأضاف "البدوي"، خلال استضافته ببرنامج "مساء dmc" عبر فضائية "dmc"، أنه لابد من أن يكون لدينا ثقة فى المنتج المحلي للدواء؛ لأنها ستكون مسجلة بوزارة الصحة ومصنع مرخص.

وتابع أمين عام شعبة الصيدليات باتحاد الغرف التجارية، أن المواطن في السابق كان يرفض الحصول على بديل لأى دواء أما الآن ومع ارتفاع أسعار الأدوية فتغيرت ثقافة المواطن للفارق الكبير في السعر بين المحلي والمستورد. 

وأشار حاتم البدوي إلى أن حجم سوق الدواء فى مصر حوالى 80 مليار جنيه العام الماضي ونستورد دواء كامل الصنع بما يقرب من 10 مليارات جنيه.

وقال أمين عام شعبة الصيدليات إن الدواء المستورد لو له بديل يمكن استشارة الصيدلي ومن الممكن الاستفادة من فارق السعر.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

اتحاد الغرف التجارية: الدواء يعد ثانى أهم منظومة بعد السلاح على مستوى العالم.. فيديو

الغرفة التجارية: لهذا السبب نستورد الأدوية من الصين

حاتم البدوي: الصيدلية خط الدفاع الأول للمنظومة الصحية في مصر

ترشيحاتنا

فرمان من الأهلي بشأن التجديد لـ الرباعي الكبار.. تفاصيل

انتفاخ في البطن.. شيرين عبد الوهاب تخضع لعملية جراحية دقيقة ..فيديو

استياء في الأهلي بسبب «مواعيد الزناتي»

هل تجوز زكاة المال للأخ الذي لا يعمل؟

ما الذي يحدث للجسم عند تناول الجبنة القريش؟

حظك اليوم الخميس 27 - 2 - 2020 وتوقعات الأبراج على الصعيد المهني والصحي والعاطفي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان مشجر ومكياج ناعم.. شاهد إطلالة شيرين عبد الوهاب فى آخر حفلاتها

شاهد.. بريطانيا تغرق ورئيس الوزراء يرقص ويغني.. غضب شعبي ضد جونسون

شر انتقام.. شاهد كويتي يشعل النار في سيارة شرطة وهو بداخلها