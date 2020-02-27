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أخبار البلد

الملك محمد السادس عن وفاة مبارك: كان مدافعا عن قضايا الأمة العربية والإسلامية

الخميس 27/فبراير/2020 - 03:31 ص
الرئيس الأسبق محمد
الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك
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أ ش أ
بعث ملك المغرب الملك محمد السادس ببرقية تعزية ومواساة للرئيس عبد الفتاح السيسي، في وفاة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك.

وقال الملك محمد السادس في البرقية، "تلقيت ببالغ التأثر نعي رئيس جمهورية مصر العربية الأسبق محمد حسني مبارك ، تغمده الله بواسع رحمته وأسدل عليه أردية غفرانه".

وأعرب الملك محمد السادس للرئيس عبد الفتاح السيسي، عن أحر التعازي وأصدق مشاعر المواساة في هذا المصاب الأليم ، مستحضرا "ما كان يتحلى به الراحل من غيرة صادقة على مصالح بلده العليا ، وما كان يربطه بالمملكة المغربية من وشائج الأخوة المتينة والتقدير الكبير ، فضلا عما كان مشهودا له به من التزام وحرص على الدفاع عن القضايا العربية والإسلامية".

وأضاف الملك محمد السادس " وإذ أضرع إلى العلي القدير أن يلهمكم جميعا جميل الصبر وحسن العزاء ، وأن يحفظكم من كل مكروه ويديم عليكم نعمة الصحة والعافية وطول العمر ، أرجو أن تتفضلوا ، فخامة الرئيس وأخي العزيز ، بقبول أصدق مشاعر تعاطفي ، مشفوعة بأسمى عبارات مودتي وتقديري".
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