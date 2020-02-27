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حافظ على اتزانك النفسي.. خبيرة أبراج توجه نصيحة لـ مواليد 27 فبراير

الخميس 27/فبراير/2020 - 05:01 ص
خبيرة أبراج توجه
خبيرة أبراج توجه نصيحة لـ مواليد 27
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هاجر هانئ
لا يخطو كثيرون أو يبدأون يومهم قبل معرفة حظهم على الجانب الصحي والعاطفي والمهني، فيهتمون بمتابعة علم الفلك، ومعرفة حظهم.

وتقدّم خبيرة الأبراج، عبير فؤاد، عبر صفحتها على "فيسبوك"، أبرز النصائح لمواليد يوم 27 فبراير، وفقًا لعلم الأرقام.

قالت عبير فؤاد إذا كنت مولودًا في يوم 27 فبراير، فإن ذلك يعني أنك تتمتع بموهبة دبلوماسية، ولديك روح مبادرة وطاقة متغيرة وغير منتظمة، لكن حساسيتك تجعلك تميل للمبالغة في انفعالاتك أحيانا.

نصيحة: هذا العام تشعر في أحيان كثيرة بثقل المسئولية، وقد تجد صعوبة في تحديد أولوياتك مما يجعلك معرضا للحيرة والتردد. حافظ على اتزانك النفسي وتماسكك لتتمكن من اتخاذ قرارات سليمة.

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