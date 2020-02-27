محبا لوطنه.. شقيقة زويل: كان يجلس في المعمل 18 ساعة يوميا.. فيديو

قالت نانا زويل، شقيقة العالم الراحل أحمد زويل، تعليقا على الذكرى الـ 74 لميلاد أحمد زويل، إننا مازلنا "نحتفل بذكرى ميلاد أحمد زويل".









وأضافت نانا زويل، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي"، "قبل رحيل زويل بـ 6 أشهر أقيمت حفلة له في الولايات المتحدة الأمريكية في الجامعة التي كان يقوم بالتدريس بها، وحضر فيها كبار الشخصيات العالمية الحاصلون على جائزة نوبل، وأصر على وضع علم مصر إلى جوار علم أمريكا في القاعة التي كانوا يحتفلون فيها به، وأصر على وضع صورة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى جوار رئيس أمريكا آنذاك".









وتابعت نانا زويل، "أحمد زويل كان محبًا لوطنه وعاشقا لتراب أرض مصر"، مضيفة "زويل كان لديه لهفة مستمرة بالقراءة والعلم، وكان طالبًا مجتهدًا".









وأكملت نانا زويل، "حصل أخي على الثانوية، ثم سافر إلى أمريكا ورحلة وصوله إلى نوبل ليست سهلة، فزويل لم يصل للعالمية من فراغ، وكان يجلس في المعمل 18 ساعة خلف الميكروسكوب".



