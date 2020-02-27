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محمد المهدى: السلوك السيئ للأبناء يؤدى إلى عقوق الوالدين.. فيديو

الخميس 27/فبراير/2020 - 08:38 ص
محمد المهدى
محمد المهدى
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إبراهيم القادري
قال الدكتور محمد المهدى أستاذ الطب النفسى بجامعة الأزهر، إن الولد أو البنت يكون لديهم مشاكل سلوكية كثيرة تؤدى إلى عقوق الوالدين.

وأضاف محمد المهدى خلال لقائه في برنامج "كل يوم" المذاع على قناة "اون اى"، أن الأب والأم يكون لديهما اعتقاد أنهما على صواب وأنهما لا يخطئان أبدا ولا يأخذان في الاعتبار ما يسمى "الحب غير المشروط".

وأوضح محمد المهدى ، أن الحب غير المشروط عندما ينقص في العلاقة بين الأب والابن يجعل الابن يعق أبيه وأمه.

وأكد محمد المهدى ، أن الحب غير المشروط هو أن يحب الأم والأب أبناءهما في جميع حالاتهم.

وأوضح محمد المهدى، أن الابن يشعر أن هناك معركة ويجب أن يثبت نفسه بها حتى يتقرب من والديه وهذا خطأ.
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