جوارديولا عقب الفوز على ريال مدريد: جئنا للفوز وحققناه

حقق فريق مانشستر سيتي، فوزًا مهمًا خارج أرضه على مضيفه ريال مدريد بهدفين مقابل هدف ، ضمن ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "سانتياجو برنابيو".







وقال بيب جوارديولا، عقب نهاية اللقاء في تصريحات تلفزيونية، "جئنا إلى هنا للفوز بالمباراة وفعلناها، هذا هو الجزء الأول فقط".









وأضاف خلال حديثه "عندما كنا أفضل، تلقينا هدفًا، وعندما كانوا أفضل سجلنا هدفًا، هذه هي كرة القدم".









وتابع "أتذكر ربع النهائي قبل بضعة مواسم في آنفيلد عندما لعبنا بشكل جيد للغاية، وسجل اللاعبون المنافسون من جميع تسديداتهم على المرمى".



