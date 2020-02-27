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منوعات

ثورة علمية.. اكتشاف قمر جديد لكوكب الأرض.. فيديو

الخميس 27/فبراير/2020 - 05:30 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
تمكن مجموعة من علماء الفيزياء الفلكية تابعين لوكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" من رصد جسمًا عملاقًا يدور حول الأرض ويخضع لجاذبيتها، وهو الأمر الذي يؤهله ليكون قمرًا جديدًا للكوكب الأزرق.

فريق العلماء التابع لمؤسسة "سي.إس.إس"، التي تمولها "ناسا" أكد أنهم رصدوا الجسم الغريب يوم 15 فبراير الماضي، وتمكنوا من التقاط مقطع فيديو له، فيما يعكفون الآن على تقرير ما إذا كان هذا الجسم يدور فعلًا حول الأرض وليس مجرد كويكبًا هائمًا في الفضاء

ولا يعتبر هذا الأمر بجديدٍ على علماء الفلك، فمنذ 14 عامًا حدث شيئًا مماثلًا  تم اكتشاف جرم يُقدر بخمسة أمتار في القُطر في مدار شبه قطبي للأرض. 

ي البداية تم الاعتقاد أنه مرحلة ثالثة لرحلة زحل أبولو 12، إلا أنه تقرر في وقت لاحق أنه كويكب وسُمّي 2006 RH120. الكويكب دخل ثانية إلى المدار الشمسي بعد 13 شهرا ومن المتوقع عودته إلى الأرض بعد 21 عاما.

وفي 3 أكتوبر 2015، تم اكتشاف وجود جرم صغير يدور حول الأرض كل 23 يوما تقريبا وأنه لا يزال يدور منذ عام 2009. تم تسميته WT1190F مؤقتا. اصطدم الجرم بسطح الأرض في 13 نوفمبر 2015 عند الساعة 06:18:34.3 (±1.3 ثانية) بالتوقيت العالمي.

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