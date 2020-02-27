بتمنالك الفرح الدائم.. رسالة سيرين عبد النور لـ نجوى كرم في عيد ميلادها.. شاهد





ووجهت سيرين عبدالنور رسالة لها قائلا " بحبك قد ما في حب بالدني، وبتمنالك النور والفرح الدائم لقلبك الحلو المليان طاقة إيجابية ينعاد عليكي بالسلام والأمان الله يحميلي ياكي من كل شر 💜 ".









ولقي الفيديو على إعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى :





مأحلا صداقتكن الله يحميكن ❤️ ــ قلببااااااايييي♥️❤️❤️♥️❤️♥️❤️♥️❤️♥️❤️ ـــ ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️الله يديم المحبة بينكم انشالله 🙏🙏❤️❤️🥰🥰🥰🥰🥰

ويذكر أن نجوى كرم تحظى بشهرة كبيرة فى العالم العربى، ولكنها لم تقدم أغانى مصرية وهو ما لم يحقق لها إنتشارا كبيرا بين الجمهور المصرى.



