بتمنالك الفرح الدائم.. رسالة سيرين عبد النور لـ نجوى كرم في عيد ميلادها.. شاهد

احتفلت الفنانة سيرين عبدالنور بعيد ميلاد الفنانة نجوى كرم نشر فيديو لها معها متن خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام ".
ووجهت سيرين عبدالنور رسالة لها قائلا " بحبك قد ما في حب بالدني، وبتمنالك النور والفرح الدائم لقلبك الحلو المليان طاقة إيجابية ينعاد عليكي بالسلام والأمان الله يحميلي ياكي من كل شر 💜 ".
ولقي الفيديو على إعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى :
مأحلا صداقتكن الله يحميكن ❤️ ــ قلببااااااايييي♥️❤️❤️♥️❤️♥️❤️♥️❤️♥️❤️ ـــ ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️الله يديم المحبة بينكم انشالله 🙏🙏❤️❤️🥰🥰🥰🥰🥰
ويذكر أن نجوى كرم تحظى بشهرة كبيرة فى العالم العربى، ولكنها لم تقدم أغانى مصرية وهو ما لم يحقق لها إنتشارا كبيرا بين الجمهور المصرى.