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فن

بتمنالك الفرح الدائم.. رسالة سيرين عبد النور لـ نجوى كرم في عيد ميلادها.. شاهد

الخميس 27/فبراير/2020 - 02:15 ص
سرين عبدالنور و نجوى
سرين عبدالنور و نجوى كرم
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سيد احمد
احتفلت الفنانة سيرين عبدالنور بعيد ميلاد الفنانة نجوى كرم نشر فيديو لها معها متن خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام ". 

ووجهت سيرين عبدالنور رسالة لها قائلا " بحبك قد ما في حب بالدني، وبتمنالك النور والفرح الدائم لقلبك الحلو المليان طاقة إيجابية ينعاد عليكي بالسلام والأمان الله يحميلي ياكي من كل شر 💜 ".


ولقي الفيديو على إعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى :

مأحلا صداقتكن الله يحميكن ❤️ ــ  قلببااااااايييي♥️❤️❤️♥️❤️♥️❤️♥️❤️♥️❤️ ـــ ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️الله يديم المحبة بينكم انشالله 🙏🙏❤️❤️🥰🥰🥰🥰🥰
ويذكر أن نجوى كرم تحظى بشهرة كبيرة فى العالم العربى، ولكنها لم تقدم أغانى مصرية وهو ما لم يحقق لها إنتشارا كبيرا بين الجمهور المصرى.

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