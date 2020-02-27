خالد الصاوي يغني بـ الإيطالي مع فتحي عبد الوهاب من كواليس مسلسل «القاهرة كابول» ..شاهد

نشرت صفحة "عرب ودد"، مقطع فيديو للفنان خالد الصاوى والفنان فتحى عبدالوهاب، من كواليس مسلسل "القاهرة كابول" وذلك عبر موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".
وظهر خالد الصاوى فى الفيديو أثناء غنائه بالإيطالي مع فتحي عبد الوهاب.
وتفاعل مع الفيديو عدد كبير من الجماهير وجاءت أبرز التعليقات كالآتى :
فظيع خالد الصاوي بموووووت فيه 😍😍😍
ويشهد العمل مشاركة عدد من الفنانين حيث يعتمد بشكل كبير على البطولة الجماعية منهم طارق لطفى وخالد الصاوى وفتحى عبد الوهاب وحنان مطاوع ونبيل الحلفاوى وتأليف عبد الرحيم كمال وإخراج حسام على.
يذكر أن "القاهرة كابول" يشهد عودة خالد الصاوى للدراما، بعد أن قدم آخر أعماله مسلسل "هى ودافنشى" مع النجمة ليلى علوى عام 2016، بينما قدم طارق لطفى آخر أعماله مسلسل "بين عالمين" عام 2018، وشارك فى بطولته هشام سليم ولقاء الخميسى، وإخراج أحمد مدحت.