خالد الصاوي يغني بـ الإيطالي مع فتحي عبد الوهاب من كواليس مسلسل «القاهرة كابول» ..شاهد

ويشهد العمل مشاركة عدد من الفنانين حيث يعتمد بشكل كبير على البطولة الجماعية منهم طارق لطفى وخالد الصاوى وفتحى عبد الوهاب وحنان مطاوع ونبيل الحلفاوى وتأليف عبد الرحيم كمال وإخراج حسام على.



