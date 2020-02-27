بـ التل الشفاف.. دارين حداد تثير الجدل بإطلالة غير متوقعة

نشرت الفنانة التونسية دارين حداد صورة جديدة عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.





ظهرت دارين حداد بإطلالة مثيرة للجدل ومميزة، مرتدية جيبة من القماش التل الشفاف تكشف عن ساقيها باللون الأسود، ونسقت معها توب باللون الأسود وجاكت شبيكة بنفس اللون وعليه بعض التطريز الذهبي.





واعتمدت دارين حداد في إطلالتها المثيرة علي وضع ميك أب خفيفا على وجهها مع أحمر الشفاه، وفضلت ترك خصلات شعرها الطويل منسدلة على كتفيها.





ولم تتكلف في ارتداء الكثير من الإكسسوارات، وفضلت الاعتماد على بعض القطع البسيطة المناسبة لإطلالتها الجذابة.





وشاركت دارين حداد في العرض الأخير لـ "مسرح مصر" بقيادة الفنان أشرف عبد الباقي وعدد من نجوم الفن علي ربيع وأوس أوس، مصطفى خاطر، حمدي المرغني وشيماء سيف.



