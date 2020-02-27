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مرأة

ما الذي يحدث للجسم عند تناول المحار؟

الخميس 27/فبراير/2020 - 08:29 ص
ما الذي يحدث للجسم
ما الذي يحدث للجسم عند تناول المحار؟
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رضوى حسام
تعتبر الأسماك من أكثر الأطعمة الصحية لجسم الانسان، ويتميز كل نوع من الأسماك بفوائده الصحية المدهشة، وسمك المحار واحد من أهم الأطعمة التي يجب أن يحرص كل منا على تناوله بصورة مستمرة، فالمحار أكثر أنواع الأسماك أهمية لجسم الإنسان حسب ما أشار موقع "  health line  " 

فوائد المحار الصحية :

- تناول سمك المحار يساعد في الوقاية من مشكلة تساقط الشعر لما يحتويه من عنصر البوتاسيوم.
- يقضي على مشكلة السمنة المفرطة فيساعد على حرق الدهون سريعا ويقلل من تراكم الدهون في الجسم، وبالتالى التصدى لمشكلة الوزن الزائد.
- كما يساعد المحار في التصدى لمشكلة زيادة عدد ضربات القلب.
- للمحار دور فعال في الوقاية من مخاطر الإصابة بتراكم السموم في الجسم.
- للمحار دور هام في تعزيز القدرة الجنسية، لما يحتويه من فيتامينات ومعادن هامة للجسم.
- كما يساعد المحار في التخلص من مشكلة التهابات المعدة.
- له دور أساسي في منح الجسم الدهون الصحية والتي تساعد في تعزيز الدورة الدموية في الجسم ويالتالى تعزيز النشاط.
- كما يقضي على مسببات الأرق والتوتر.

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