AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
hedad
hedad
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ثقافة

بروتوكول بين الثقافة والاتصالات لإعادة إحياء التراث الفكري باستخدام الذكاء الاصطناعي

الخميس 27/فبراير/2020 - 04:52 ص
صدى البلد
Advertisements
طارق موسى
قالت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة إن الوزارة بكل هيئاتها وقطاعاتها تتجه إلى تطبيق المشروع القومى لتحديث مصر  بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بهدف الاستثمار الأمثل لوسائل الاتصال والتكنولوجيا المتطورة انطلاقا من ضرورة صون أشكال التعبير الثقافى والفني من الموروثات وتعريف الشباب والأجيال الجديدة بعلاماتها البارزة من خلال مخاطبتهم بلغة العصر واعادة احياء التراث الثقافى والفنى المصرى من خلال استخدام أنظمة العرض ثلاثى الأبعاد (هولوجرام) وغيرها من الأنظمة المتطورة . 

وأكدت أن تراث الابداع المصرى شكل جزء من ملامح الهوية فى المنطقة العربية ووصلت أجزاء منه إلى العالمية نتيجة تفردها ولما تحمله من قيم أصيلة ومبادئ سامية.
 
وصرح الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أنه يتم تقديم كل أوجه الدعم والتقنيات الحديثة فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتقنيات الذكاء الاصطناعي والواقع الافتراضي واستخدام أنظمة العرض ثلاثى الأبعاد (هولوجرام) لتنفيذ المشروع القومى لتحديث مصر وتطوير المحتوى الثقافي والفني المصري ، مشيرا إلى أهمية التعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة الثقافة في استخدام أحدث التكنولوجيات بهدف حفظ التراث المصري العظيم واتاحته وتسهيل تداوله وتعظيم العائد من المحتوى الثقافي المصري وذلك في إطار بناء مصر الرقمية.

هذا وقد وقعت وزارة الثقافة ممثلة فى دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر بروتوكول تعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومثلها المهندس رأفت هندى نائب الوزير لشئون البنية التحتية. 

ويهدف البروتوكول إلى إعادة إحياء التراث الثقافى والفنى المصرى من خلال استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والواقع الافتراضي واستخدام أنظمة العرض ثلاثى الأبعاد (هولوجرام) ، وتبلغ مدة العمل به عامان. 

وتنص بنوده على وضع خطط قصيرة المدى ومتوسطة المدى يتم تنفيذها خلال الشهور المقبلة من خلال إقامة عروض باستخدام نظام الهولوجرام لعدد من كبار الفنانين الراحلين وهم أم كلثوم ومحمد عبدالوهاب وعبدالحليم حافظ مع اتخاذ كافة التدابير لضمان كفاءة العرض، وكذلك وضع خطة بعيدة المدى تتضمن تأسيس وإنشاء معمل لتطوير المحتوى الثقافى والفنى المصرى باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والواقع الافتراضي والاعتماد على الكوادر الفنية المصرية الرائدة فى هذا المجال مع توفير التدريب اللازم لها .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إنشاء مجمع للإبداع التكنولوجي بالتعاون بين جامعة القاهرة ووزارة الاتصالات

طب وزراعة ومعالجة لغات.. الاتصالات تبحث إنشاء مركز ذكاء اصطناعي بجامعة المنصورة.. صور

تفاصيل الاجتماع الأول للمجلس الوطني للذكاء الاصطناعي

وزير الاتصالات يشهد فعاليات الحفل الختامي لهاكاثون المدن المتاحة لـ ذوي الإعاقة

بشرى سارة لذوي الإعاقة البصرية .. طلاب حاسبات عين شمس يبتكرون تطبيقا يدلهم على الأشياء وقياس المسافات

التفاصيل الكاملة لأحدث بروتوكول تعاون بين الثقافة والاتصالات

ترشيحاتنا

أحمد موسى يوجه نداء للمشاهدين على الهواء.. فيديو

ترند الفن.. وفاة إعلامية بجرعة زائدة من المخدرات.. نجمة شهيرة تكشف واقعة اغتصابها

أحمد موسى يتلقى رسالة على الهواء من أحد أفراد الأسرة الحاكمة في قطر.. شاهد

عيون العالم على مصر.. السيسي يتقدم جنازة مبارك العسكرية.. أمير الكويت يتخذ قرارا بتكريمه.. جارديان: مصر كرمت رئيسها الأسبق.. واشنطن بوست: وفاته تكشف المفارقة والألم الذي يمر به الشرق الأوسط

ترغيب وترهيب.. هل تم تهديد محامية أسرة قتيل فيلا نانسي عجرم؟

سر غياب المشير طنطاوي عن الجنازة العسكرية للراحل حسني مبارك

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد أنباء ضرب زوجته له.. تسريب رسائل سرية تدين جوني ديب من جديد

بفستان قصير.. سمية الخشاب تتألق في أحدث ظهور لها

مقطع مؤلم.. عجوز لبناني يحاول إحراق نفسه داخل بنك