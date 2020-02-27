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رياضة

زيدان عن هزيمة ريال مدريد أمام مانشستر سيتي: دفعنا ثمن فقدان التركيز

الخميس 27/فبراير/2020 - 05:53 ص
زيدان
زيدان
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ياسمين تيسير
علق زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، على هزيمة الفريق أمام مانشستر سيتي 2-1 في ذهاب دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وأكد زيدان في تصريحات عقب المباراة، أن الهزيمة أمر محبط وسيئ ولكن الفريق قدم مباراة جيدة، مؤكدًا أن الفريق فقد تركيزه بشكل كامل في آخر 10 دقائق للمباراة.

وأضاف زيدان أن عدم مشاركة توني كروس نجم وسط الفريق كان قرارا فنيا فقط، مشيرًا إلى أن الفريق دفع ثمن فقدان التركيز في آخر 10 دقائق حيث كان من الممكن أن يستقبل هدفًا آخر.

وتابع زيدان أن الجمهور عليه مساعدة ودعم الفريق في مباراة الإياب يوم الاحد المقبل.

وحقق فريق مانشستر سيتي فوزا مهما خارج أرضه على مضيفه ريال مدريد بهدفين مقابل هدف، بذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "سانتياجو برنابيو".

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