في ذكرى رحيله.. 9 معلومات عن الفنان أبو بكر عزت

يحل اليوم ذكرى رحيل الفنان أبو بكر عزت الذى قدّم عديدًا من الأعمال الفنية التى تظل خالدة فى ذاكرة المشاهد العربي وتاريخه الفنى.

ونرصد لكم بهذه المناسبة 9 معلومات عن أبو بكر عزت:

- من مواليد حي السيدة زينب وتحديدًا فى ٨ أغسطس ١٩٣٣.

- تخرج في كلية الآداب قسم اجتماع ثم انضم إلى فرقة المسرح الحر بعد تخرجه عام ١٩٥٩.

- تزوج الكاتبة كوثر هيكل وانجب منها ابنتاه هما السيدة سماح زوجة الطبيب خالد منتصر والسيدة أمل زوجة المخرج خالد الإتربي.

- وضعته الأدوار التي أسندت إليه في إطار زير النساء فأداها بحرفية منها دوره فى أفلام :"ميرامار، والمرأة والساطور، كما أدى دور الشرير المتأنق في الهروب والإمبراطور إلى أن

- من أشهر مسرحياته سنة مع الشغل اللذيذ، والدبور والمفتش العام، و البيجاما الحمراء، وقصر الشوق، و الدخول بالملابس الرسمية.

- ومن أفلامه :

المرأة والساطور ودموع صاحبة الجلالة وضد الحكومة والهروب وخائفة من شىء ما وأفواه وأرانب و شيلني وأشيلك والحرامى وميرامار ومعبودة الجماهير و٣٠ يوم في السجن والنظارة السوداء.

- من المسلسلات التي شارك فيها : الناس والفلوس وأرابيسك وزيزينيا ووجع البعاد وبنت أفندينا ورأفت الهجان والسقوط في بئر سبع وعلى الزيبق.

- حصل في ١٩٩٦ على جائزة أحسن ممثل في مهرجان القاهرة للسينما عن دوره في فيلم المرأة والساطور.

- توفى في ٢٧ فبراير ٢٠٠٦ في مستشفى الصفا بالمهندسين إثر أزمة قلبية مفاجئة داهمته أثناء توجهه لموقع تصوير مسلسل "ومضى عمري الأول".