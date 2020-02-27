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أخبار العالم

بسبب كورونا.. أمريكا وكوريا الجنوبية ترجئان مناورات عسكرية مشتركة

الخميس 27/فبراير/2020 - 07:09 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
قال مسئولون عسكريون في كوريا الجنوبية، اليوم الخميس، إن سول وواشنطن ستؤجلان تدريبات عسكرية مشتركة حتى إشعار آخر، وسط تفشي فيروس كورونا المستجد. 

ونقلت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية عن المسئولين قولهم: "قررت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تأجيل تدريباتهما العسكرية المشتركة في فصل الربيع، بسبب مخاوف متزايدة من انتشار فيروس كورونا الجديد".

وأضاف المسئولون أن "الجانبين يخططان مبدئيا لإجراء تدريبات مركز القيادة والمحاكاة بالحاسوب في مارس، لكنهما قررا تأجيلها حتى إشعار آخر في ضوء إعلان الحكومة الكورية الجنوبية عن أعلى مستوى تأهب ضد فيروس كورونا الجديد."


وهذه هي المرة الأولى التي يؤثر فيها مرض معدي على جدول أعمال التدريبات العسكرية المشتركة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.

وأعلنت سلطات كوريا الجنوبية، اليوم الخميس، تسجيل 334 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليصل إجمالي الحالات إلى 1595 شخصا. 

ومنذ قليل، قالت لجنة الصحة الصينية إنه تم تسجيل  29 حالة وفاة جديدة و433 إصابة بفيروس كورونا المستجد، مشيرةً إلى أن إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الوباء ارتفع ليصبح 2744 حالة.

وفرضت السلطات الصينية في 23 يناير حجرا على مدينة ووهان البالغ عدد سكانها 11 مليون نسمة، وأغلقت سائر أنحاء مقاطعة هوباي في الأيام التي تلت.

وبلغ الوباء ذروته في الصين بين 23 يناير و2 فبراير حين بدأ عدد الإصابات اليومية يتراجع، بحسب منظمة الصحة العالمية.
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