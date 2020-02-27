مصر تودع مبارك في جنازة عسكرية مهيبة والسعودية تعلن عن حزمة قرارات بعد تفشي كورونا في الخليج.. أبرز اهتمامات الصحف الكويتية

مصر تؤكد التزامها بالمسار التفاوضي بشأن سد النهضة

العراق: تعطيل الدوام في المؤسسات التربوية والجامعات 10 أيام بسبب كورونا

البحرين تعطل الرحلات الجوية إلى العراق ولبنان وتسجل 7 إصابات جديدة بالوباء القاتل

تعطيل الدراسة لأسبوعين في الكويت بعد تسجيل حالات جديدة بكورونا

البرلمان التونسي يمنح الثقة لحكومة الفخفاخ

أفراد وكيانات لبنانية جديدة على قائمة أمريكا للإرهاب

ترامب يكلف مايك بنس بملف كورونا في أمريكا









سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم الخميس، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.





وقالت صحيفة "الوطن" إن مصر بدأت صباح أمس مراسم تشييع الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك بجنازة عسكرية مهيبة تقدمها الرئيس عبد الفتاح السيسي غداة وفاته عن 91 عاما، مشيرةً إلى أن المراسم بدأت من مسجد المشير طنطاوي في شرق القاهرة، وانتهت إلى مثواه الأخيرة بعد ذلك في مقبرة العائلة في مصر الجديدة بشرق القاهرة.





وذكرت "الراي" أن السفارة المصرية في الكويت ستفتح أبوابها، ظهر اليوم، لاستقبال المسئولين وممثلي البعثات الأجنبية لدى الكويت. وذلك لتقديم التعازي في وفاة الرئيس الأسبق، مشيرةً إلى أن وزير الدفاع الكويتي الشيخ أحمد المنصور، أرسل برقية تعزية إلى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي المصري الفريق أول محمد زكي، بوفاة مبارك. وأعرب، عن خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة الرئيس الراحل.





في سياق آخر، نقلت "الأنباء" عن المتحدث باسم الخارجية المصرية، أحمد حافظ، قوله إن مصر ملتزمة بالمسار التفاوضي الذي ترعاه الولايات المتحدة والبنك الدولي، خاصةً وأن الهدف من الاجتماع الراهن في واشنطن، وفق ما سبق واتفقت عليه الدول الثلاث، هو وضع اللمسات الأخيرة لاتفاق ملء وتشغيل سد النهضة.





كما أكد حافظ أن وزيري الخارجية والموارد المائية والري، سوف يشاركان في الاجتماع الوزاري الذي دعت إليه الإدارة الأمريكية، وذلك تقديرا للدور البناء الذي اضطلعت به الإدارة الأمريكية على مدار الأشهر الماضية في مساعدة الدول الثلاث للتوصل إلى الاتفاق المنشود.





وأضاف حافظ أن مشاركة مصر في الاجتماع تأتي اتساقا مع النهج المصري الذي يعكس حسن النية والرغبة المخلصة في التوصل إلى اتفاق نهائي حول ملء وتشغيل سد النهضة.





على الصعيد الإقليمي والعربي، أفادت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" بأن وزارة الخارجية السعودية قررت تعليق الدخول إلى المملكة بالتأشيرات السياحية للقادمين من الدول التي يشكل انتشار فيروس كورونا الجديد منها خطرًا، وتعليق استخدام المواطنين السعوديين ومواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بطاقة الهوية الوطنية للتنقل من وإلى المملكة، ويستثنى من ذلك السعوديون الموجودون في الخارج في حال كان خروجهم من المملكة ببطاقة الهوية الوطنية، ومواطنو دول مجلس التعاون الموجودون داخل المملكة حاليًا، ويرغبون في العودة منها إلى دولهم، في حال كان دخولهم ببطاقة الهوية الوطنية.





وقالت "القبس" إن إدارة شئون الطيران المدني في مملكة البحرين أعلنت عن تعليق جميع الرحلات "القادمة والمغادرة" مع العراق ولبنان "حتى إشعار آخر"، فيما أعلنت وزارة الصحة عن ارتفاع العدد الإجمالي للحالات المصابة إلى 33 حالة في المملكة بعد تسجيل 7 حالات جديدة مصابة بالفيروس.





وذكرت "الجريدة" أن السلطات العراقية قررت تعطيل الدوام الرسمي في جميع المؤسسات التربوية والجامعات حتى السابع من شهر مارس المقبل فيما قررت منع دخول الوافدين من البحرين والكويت.





وقالت "الراي" إن مستشفى رفيق الحريري الجامعي في لبنان أعلن أنه استقبل خلال الساعات الـ24 الماضية 36 شخصا في قسم الطوارئ المخصص لاستقبال الحالات المشتبه في إصابتها بالفيروس، مشيرًا إلى أنه تم اخضاع الأشخاص للكشوفات الطبية اللازمة حيث احتاج سبعة منهم إلى دحول الحجر الصحي.





وقالت "كونا إن عدد المصابين بفيروس كورونا فى الكويت ارتفع إلى 26 شخصًا، بعد تسجيل إصابة جديدة، فيما أعلن رئيس مركز التواصل الحكومي والناطق الرسمي باسم الحكومة الكويتية، طارق المزرم، أنه تقرر تعطيل الدراسة في جميع المدارس والجامعات والكليات الحكومية والخاصة.





على صعيد آخر، قالت "الوطن" إن البرلمان التونسي وافق على منح الثقة لحكومة ائتلافية يقودها إلياس الفخفاخ، حيث حصلت الحكومة على ثقة 129 نائبًا مقابل 77 حجبوا ثقتهم عنها، بينها امتنع نائب واحد عن التصويت.





وأشارت "الراي" إلى أن الولايات المتحدة أدرجت أفرادا وكيانات لبنانية، على قائمة الإرهاب، بسبب دعمهم لحزب الله، الذي تصنفه واشنطن على أنه منظمة إرهابية منذ العام 1997.





دوليًا، ركزت "الأنباء" مع تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأنه تم تسجيل 15 حالة إصابة بفيروس كورونا، فيما عين نائبه مايك بنس مسئولا عن ملف مكافحة الفيروس.



