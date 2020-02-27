وفد متعدد الجنسيات يزور الصوب الزراعية بـ أبو سلطان ومحطات التصدير في الإسماعيلية

زار وفد متعدد الجنسيات الادارة الزراعية بمركز فايد بمحافظة الاسماعيلية، وكان في استقبال الوفد المهندسة رجاء السيد مديرة الادارة الزراعية و المهندسة زينب الصاوي مدير ادارة القوارض والمهندس صبري عبدة رئيس قسم المكافحة بالادارة .

وقالت المهندسة رجاء إن هناك العديد من المشروعات التنموية والخدمية التي تقام على أرض مركز فايد، لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وتحسين وزيادة المشاريع الزراعية، ولافته أن هناك العديد من المشروعات المستقبلية التي تم التخطيط لها والانتهاء من دراستها وتنفيذها على أرض الواقع. وأوضحت المهندسة زينب أن المحافظة تطبق أحدث الأساليب الزراعية المتطورة في الزراعة المكشوفة والمحمية والمكافحة المتكاملة لإنتاج غذاء صحي وأمن وخالٍ من الأثر المتبقى من المبيدات.





وأشارت الي تمتع المحافظة بمميزات التصدير والإنتاج للعديد من المحاصيل التسويقية المهمة على مستوى الجمهورية في الأسواق الخارجية لحصولها على أعلى معدلات المواصفات الدولية وشهادات الأيزو، وتحدث المهندس صبري عبدة ، واوضح ان محطات فرز وتعبئة المحاصيل المعدة للتصدير الذي يتميز بها مركز فايد والزراعات التي تنتشر بها وأهم المعاملات المتبعة في حفظ وتداول المحاصيل المنتجة مجيبًا عن كافة تساؤلات الضيوف.





وأوضح ، أن هذه الزيارات تتم بانتظام وتهدف لتبادل الخبرات والإطلاع على أحدث الوسائل والبرامج الزراعية. وقد زار الوفد شركة (اجرينا)لتصدير الحاصلات الزراعية بأبوسلطان للتصدير التى تضم اكثر ٣٠٠ عامل انتاج ومزرعة الصوب الزراعية شركة الأندلس على مساحة ٢٥٠ فدان تضم أكثر ٣٥٠ مهندس ومشرف وعامل والتعرف علي المعاملات التي تتم بعد الحصاد للمحاصيل التصديرية.