ونقلت قناة (روسيا اليوم) الفضائية اليوم الخميس، عن نيبنزيا خلال جلسة عقدها مجلس الأمن الدولي تمهيدا لتنظيم مؤتمر دولي حول معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية قوله "إن التخلي عن السلاح النووي يبقى ضمن أولويات السياسة الخارجية الروسية".

وقال الدبلوماسي الروسي "نفهم ما يشغل بعض الدول غير النووية التي تكثف مطالبها بتسريع عملية نزع الأسلحة النووية. مع ذلك فمن الواضح أنه من الضروري الأخذ بعين الاعتبار كل مكونات الأمن الدولي والاستقرار الاستراتيجي".

وأضاف أن "العمليات العسكرية التي خاضتها الولايات المتحدة والناتو في العقود الأخيرة، بالإضافة إلى تهديدات واشنطن تجاه عدد من الدول، ومنها روسيا، ليس من شأنها سوى أن تجعل الوصول لعالم خال من السلاح النووي أبعد منالا".