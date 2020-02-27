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أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الخميس 27 -2- 2020.. فيديو

الخميس 27/فبراير/2020 - 08:36 ص
أسعار الخضروات والفاكهة
أسعار الخضروات والفاكهة
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ريهام فيكتور
شهدت أسعار الخضراوات والفاكهة في مصر، استقرارًا مع بداية تعاملات اليوم الخميس 27 - 2- 2020 في سوق العبور ومعظم الأسواق المصرية.

ويستعرض برنامج "8 الصبح" على قناة "دي إم سي" بشكل يومي، أسعار الخضراوات والفاكهة، من أجل تمكين أفراد الأسرة المصرية من التعرف على قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بشكل يومي.

أسعار الخضراوات اليوم في مصر:
البطاطس 4 جنيهات
الطماطم 4.5 جنيه
الخيار 5 جنيهات
الثوم 11 جنيهًا
الجزر 5 جنيهات
البصل 5 جنيهات
الملوخية 6 جنيهات 
الكوسة 7 جنيهات

أسعار الفاكهة اليوم في مصر
البرتقال 6.5 جنيه
جوافة 8 جنيهات
الموز 12 جنيها
الفراولة 10 جنيهات
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