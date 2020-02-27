محمد مندور: التراث ماضٍ وحاضر ومستقبل.. فيديو

قال محمد مندور، الباحث التراثي ومستشار وزير الثقافة السابق، إن التراث جزء من فطرتنا التي تعلّمناها ونُمارسها بشكل يومي في كل أنشطتنا الحيوية، مشيرًا إلى أن هناك الكثير من المناسبات التي تتميز بطابع خاص لما تتم ممارسته فيها من التراث.





وأضاف محمد مندور، خلال حوار في برنامج "هذا الصباح"، الذي يُذاع على قناة sky news عربية، أن التراث هو الماضي والحاضر والمستقبل، وأن تلك الموروثات يجب علينا توريثها وتعليمها من جيل إلى جيل حتى لا تندثر.





وتابع أنه فيما يتعلق باختيار الجامعة العربية ليوم 27 فبراير ليكون يوم التراث الثقافي العربي، فهو يوم له رمزية قوية ودلالة، لأن في مثل هذا اليوم ساد الفساد والهمجية والإرهاب وتدمير متحف الموصل في العراق.





وأكد "مندور" أن التراث له أهمية كبيرة على الجانب الاقتصادي، مشيرًا إلى أن هناك الكثير من الشعوب المختلفة ذات الثقافات والموروثات المختلفة تستخدم التراث في المنظومة السياحية والاقتصادية.





وأوضح أن هناك صحوة كبيرة من الدول العربية تجاه القضية الفلسطينية والقدس، خاصة أن هناك محاولات تهويد لها، وأن هناك الكثير من الاعتداءات التي تمت في الفترة الماضية على التراث العربي والإسلامي في أرض فلسطين، ذاكرًا أن هناك الكثير من المناطق في فلسطين تتعرض لانتهاك التراث العربي والإسلامي.