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برلمان

رئيس قناة السويس: مشروعات تطوير المجرى الملاحي حافظت على مكانتنا الرائدة.. صور

الخميس 27/فبراير/2020 - 09:22 ص
صدى البلد
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فريدة محمد - ماجدة بدوى - محمود فايد
استقبل الفريق أسامة منير ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، وفدًا من لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب برئاسة النائب طارق رضوان، رئيس اللجنة، وبرفقته أعضاء اللجنة، بحضور عدد من قيادات الهيئة، وذلك بمركز المحاكاة والتدريب البحري التابع للهيئة بالإسماعيلية.

حضر من لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب ماجد أبو الخير، وكيل اللجنة، وجمال محفوظ، أمين السر، والنواب إيناس عبد الحليم، ومنى منير، وفوزي مصيبع، ووائل المشنب، وهشام مجدي، والنائب حسن أحمد حسن. 

تأتي الزيارة في إطار حرص لجنة الشئون الأفريقية على الوقوف على أهمية قناة السويس في تعظيم دور التجارة البينية شمالا وجنوبا للقارة الأفريقية، وتحديدا القناة لأنها شريان الربط للتجارة بين الدول الأفريقية وقارة أوروبا، وتهدف أيضا الزيارة إلى التعرف عن قرب على المستجدات التنموية لمشروعات قناة السويس.

وفي كلمته، رحب الفريق أسامة منير ربيع بالوفد وعبر عن تقديره للدور المنوط بلجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب لدعم علاقات التعاون والشراكة مع الأشقاء الأفارقة وتقوية الروابط المختلفة على المستويين الشعبي والرسمي، متمنيًا نجاح المساعي المختلفة للتقارب المصري الأفريقي.

وأكد رئيس هيئة قناة السويس أن قناة السويس الجديدة تعدت كونها أحدث مشروعات تطوير المجرى الملاحي، حيث نجحت في تعزيز تنافسية القناة والحفاظ على مكانتها الرائدة، ورفع تصنيفها، بزيادة القدرة العددية والاستيعابية، وعامل الأمان الملاحي وغيرها من المزايا الملاحية التي نجحت في كسب ثقة العملاء من التوكيلات الملاحية.

وأوضح أن قناة السويس الجديدة تعد باكورة المشروعات التنموية العملاقة التي تبنتها الدولة المصرية لإعادة الريادة الاقتصادية، فضلًا عن كونها بمثابة مشروع البنية التحتية الأهم لدعم مخطط تطوير موانئ المنطقة والمشروعات اللوجيستية ومشروعات القيمة المضافة الجاري إنشاؤها ضمن مشروع تنمية منطقة القناة.

من جانبه، أعرب النائب طارق رضوان، رئيس لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، عن تقديره للجهود المبذولة من قبل هيئة قناة السويس لدفع عجلة التنمية بمنطقة القناة، مؤكدًا استعداد لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب للعمل على دعم سُبل التعاون المصري الأفريقي، وذلك بنقل تطورات المشروعات القومية التي تتبناها الهيئة والتعريف بها والعمل كسفراء لجذب الاستثمارات الأفريقية، وذلك تنفيذًا لرؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحقيق التعاون والربط بين مصر وأفريقيا في جميع المجالات.

وخلال الزيارة، شاهد الوفد عرضا تقديميًا عن تاريخ القناة ومراحل تطويرها المختلفة مرورًا بمشروع قناة السويس الجديدة الذي نجح في رفع تصنيف القناة عالميًا والحفاظ على مكانتها الرائدة.

عقب ذلك توجه الوفد لمشاهدة نموذج لمحاكاة السفن بقاعة مركز المحاكاة، تلاه القيام بجولة بحرية في قناة السويس الجديدة، ثم تفقد موقع أنفاق الإسماعيلية لمشاهدة حجم الإنجاز على أرض الواقع.
رئيس قناة السويس: مشروعات تطوير المجرى الملاحي حافظت على مكانتنا الرائدة.. صور
رئيس قناة السويس: مشروعات تطوير المجرى الملاحي حافظت على مكانتنا الرائدة.. صور
رئيس قناة السويس: مشروعات تطوير المجرى الملاحي حافظت على مكانتنا الرائدة.. صور
رئيس قناة السويس: مشروعات تطوير المجرى الملاحي حافظت على مكانتنا الرائدة.. صور
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