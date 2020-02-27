أول تعليق من زيدان بعد الخسارة من مانشستر سيتي في أبطال أوروبا

أعرب الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد، عن استيائه عقب الخسارة بهدفين لهدف، خلال مواجهة مانشستر سيتي، مساء أمس الأربعاء، بذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، في معقل الميرنجي "سانتياجو برنابيو".





وقال زيدان، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "لقد لعبنا مباراة جيدة لمدة 75 دقيقة، وانزعجنا من الهزيمة، لكن الحسم يمتد لـ180 دقيقة".





وأضاف: "علينا الآن أن نعمل لكي نُحقق نتيجة إيجابية، وفي تلك مباراة لا يوجد أشياء إيجابية كثيرة، حيث لعبنا مباراة جيدة باستثناء الدقائق الأخيرة، وعلينا أن نذهب إلى هناك ونفوز إذا أردنا التأهل".





وتابع: "أخطاء الدفاع؟ هذا جزء من كرة القدم، وهناك فرصة أخرى لنا، ويوم الأحد هناك كلاسيكو وستكون مباراة رائعة، وعلينا أن نتعافى جيدًا ونلعب بقوة".





وأوضح: "لقد حاولنا، وقدمنا كل شيء على أرض الملعب، وافتقرنا إلى التركيز لمدة 10 دقائق، وفي مباراة صعبة للغاية، وفي النهاية دفعنا الثمن".





وعن تقنية الفيديو والجدل حول لقطة راموس، أجاب: "أخبرني الحكم أنه لا يوجد شيء، وهذا مؤلم لأننا لعبنا مباراة رائعة ولم نستحق الخسارة".





وأردف: "لا أعلم ما إذا كنا أفضل من مانشستر سيتي في المباراة بأكملها، حيث كان هناك فريقان رائعان، وبسببنا سجلوا أهدافهم، وكانت الدقائق العشر الأخيرة سيئة، وربما كانت ستصبح أسوأ".





واستكمل: "لقد سجلنا هدفنا في أسوأ لحظاتنا، وهذه هي الحقيقة، وبعد الهدف أصبحنا أفضل بكثير، لكن في النهاية افتقرنا للتركيز".





وعن رسالته للجماهير، قال زيدان: "يوم الأحد ننتظرهم لدعم الفريق، وفي كرة القدم لا يمكنك التحكم في كل شيء، ونحن نبذل كل ما بوسعنا، لكن الآن نمر بسلسلة من النتائج السيئة، وعلينا أن نتخلص منها على أي حال".





وأشار زيدان، إلى أن السبب في تراجع المستوى لا علاقة له بالعمل البدني، لكن بسبب قلة التركيز.





وحول عدم اعتماده على كروس، كشف: "هو لاعب مهم للغاية بالنسبة لنا، لكنني اخترت عدم إشراكه، ولا يوجد شيء ضده، فهو يؤدي بشكل جيد، وكان أمامي جميع اللاعبين لكنني اخترت اللاعبين الأكثر مناسبة للمشاركة بالمباراة حسب وجهة نظري.



