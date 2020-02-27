بسمة تكشف سر ضحكها الهستيري في لوكيشن تصوير «بعلم الوصول»

أعربت الفنانة بسمة، عن سعادتها بخوضها دور البطولة في فيلمها الجديد "بعلم الوصول"، الذي تم عرضه في دور السينما خلال الأيام القليلة الماضية.





وقالت "بسمة" في تصريح لـ "صدى البلد": " لم أترك شخصية هالة تؤثر عليّ بالشكل المضر، فكان لديّ حالة من الدفاع عن النفس، حيث إنني لم أرد أن أغرق في الاكتئاب لذا ترجمت هذا الشعور بالضحك، ومزاح كثير في اللوكيشن".



