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تعليم

إدارة المخاطر وإدارة المشروعات.. مقررات اختيارية بجامعة بنها

الخميس 27/فبراير/2020 - 10:56 ص
جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
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إبراهيم الهوارى

عقدت لجنة تطوير المناهج والمقررات الدراسية بجامعة بنها اجتماعها العاشر برئاسة الدكتور حسين المغربي، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وحضور أعضاء اللجنة وممثلي الكليات.

وقال "المغربى" إنه تم خلال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات منها المقترح المُقدّم من اللجنة بشأن المقررات الدراسية الاختيارية كمُتطلبات جامعة ومنها (إدارة المخاطر والتغيير - مبادئ ريادة الأعمال - إدارة المشروعات - مصر الأفريقية - الهوية المصرية - مبادئ البحث العلمى).

وأضاف نائب رئيس الجامعة أنه تم أيضاً مناقشة الاقتراح المقدم لإنشاء برنامج للدراسات الدولية، مشيراً إلى أنه جارٍ استطلاع آراء الكليات لتحديد المقررات الاختيارية والمحتوى العلمى لها.

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