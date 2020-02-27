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رياضة

الدوري السعودي.. الهلال يسعى للحفاظ على الصدارة أمام التعاون

الخميس 27/فبراير/2020 - 09:18 ص
الهلال ضد التعاون
الهلال ضد التعاون
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عبدالله هشام
يحل فريق الهلال السعودي ضيفا ثقيلا على منافسه التعاون، اليوم الخميس، على ملعب استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في الخامسة وأربعين دقيقة بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الـ 20 من بطولة دوري كأس محمد بن سلمان "الدوري السعودي".

ويسعى فريق الهلال لمواصلة سجل انتصاراته والبقاء على رأس جدول ترتيب الدوري، بجانب استعداد اللاعبين لمواججهة فريق باختاكور الأورزبكستاني في بطولة دوري أبطال آسيا.

على جانب آخر يدخل التعاون المباراة متسلحا بأرضه وجماهيره علي أمل تخطي الكبوة الأخيرة بعد التعادل مع فريق الرائد استعدادا لمواجهة قوية أمام فريق بيرسيوسليس الإيراني في دوري أبطال آسيا.

جدير بالذكر أن فريق الهلال يحتل صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 44 نقطة، بينما جاء فريق التعاون في المركز السادس برصيد 29 نقطة.
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