للاستماع لمطالب المواطنين..اجتماع لمناقشة المخطط الاستراتيجى لمدينة إسنا.. صور

شهدت مدينة إسنا جنوب الأقصر مناقشة المخطط الاستراتيجي للمدينة وذلك تحت رعاية المستشار محافظ الأقصر وبرئاسة محمد سيد سليمان رئيس المركز.





وتم خلال الاجتماع مناقشة كافة خطوات إعداد المخطط الاستراتيجي وصولا إلي جلسة الاستماع وتم استعراض المشروعات التي تم اقتراحها من قبل شركاء التنمية كما تم الرد علي كافة الاستفسارات ، وعرض المواطنين مشكلاتهم في مناقشة أستمرت أكثر من 7 ساعات.





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وطالب المواطنين خلال جلسة الاستماع معرفة مصير المساحات المتاخمة للحيز العمراني المعتمد ومقام عليها مباني مأهولة بالسكان ولم يتضمنها الحيز العمراني المعتمد 2015، بالرغم من انه هناك بعض المساحات التي وردت بالمخطط العام لمدينة اسنا المعتمد عام 2004 تم إغفالها في الحيز العمراني المعتمد 2015.





وطلب ايضا المواطنين نقل أماكن الخدمات العامة من مواقع الاملاك الخاصة إلي آماكن بديلة، وطلب الأهالي زيادة ارتفاع المباني لتكون مرتين عرض الشارع بدلا من مرة ونصف عرض الشارع وبما لا يخالف قيود الارتفاع الواردة من هيئة عمليات القوات المسلحة.

وطالب ايضا المواطنين بإلغاء الأماكن الواردة بأنها أماكن إعادة تخطيط إلي أماكن سكنية مختلطة وإن تكون نسبة البناء 100 % ، وفي نهاية اللقاء أبدت إدارة التخطيط استعدادها لحل جميع المشاكل وذلك لخدمة أهالي إسنا.