AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
hedad
hedad
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

للاستماع لمطالب المواطنين..اجتماع لمناقشة المخطط الاستراتيجى لمدينة إسنا.. صور

الخميس 27/فبراير/2020 - 09:55 ص
صدى البلد
Advertisements
شمس يونس

شهدت مدينة إسنا جنوب الأقصر مناقشة المخطط الاستراتيجي للمدينة وذلك تحت رعاية المستشار محافظ الأقصر وبرئاسة  محمد سيد سليمان رئيس المركز.


وتم خلال الاجتماع  مناقشة  كافة خطوات إعداد المخطط الاستراتيجي وصولا  إلي جلسة الاستماع وتم استعراض المشروعات التي تم اقتراحها من قبل شركاء التنمية كما تم الرد علي كافة الاستفسارات ، وعرض المواطنين مشكلاتهم في مناقشة أستمرت أكثر من 7 ساعات.


اقرا ايضا :

محافظ الأقصر يعقد جلسة المجلس القومى للسكان.. صور



وطالب المواطنين خلال جلسة الاستماع معرفة مصير المساحات  المتاخمة للحيز العمراني المعتمد ومقام عليها مباني مأهولة بالسكان ولم يتضمنها الحيز العمراني المعتمد 2015، بالرغم من انه هناك بعض المساحات التي وردت بالمخطط العام لمدينة اسنا المعتمد عام 2004 تم إغفالها في الحيز العمراني المعتمد 2015.


وطلب  ايضا المواطنين نقل أماكن الخدمات العامة من مواقع الاملاك الخاصة إلي آماكن بديلة، وطلب الأهالي زيادة ارتفاع المباني لتكون مرتين عرض الشارع بدلا من مرة ونصف عرض الشارع وبما لا يخالف قيود الارتفاع الواردة من هيئة عمليات القوات المسلحة.

وطالب ايضا المواطنين بإلغاء الأماكن الواردة بأنها أماكن إعادة تخطيط إلي أماكن سكنية مختلطة وإن تكون نسبة البناء 100 % ، وفي نهاية اللقاء أبدت إدارة التخطيط استعدادها لحل جميع المشاكل وذلك لخدمة أهالي إسنا.

للاستماع لمطالب المواطنين..اجتماع لمناقشة المخطط الاستراتيجى لمدينة إسنا.. صور
للاستماع لمطالب المواطنين..اجتماع لمناقشة المخطط الاستراتيجى لمدينة إسنا.. صور
للاستماع لمطالب المواطنين..اجتماع لمناقشة المخطط الاستراتيجى لمدينة إسنا.. صور
للاستماع لمطالب المواطنين..اجتماع لمناقشة المخطط الاستراتيجى لمدينة إسنا.. صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

اعتماد المخطط الإستراتيجي لمدينتي إيتاى البارود ووادي النطرون بالبحيرة

اعتماد تعديلات المخطط الاستراتيجي العام لمدينة سمالوط

محافظ القليوبية يزف بشرى سارة لـ أهالى شبرا الخيمة

نائب محافظ أسيوط: تحديث المخطط الاستراتيجي العام لمركز البداري

إزالات فورية للمخالفات.. تعديلات جديدة بقانون البناء على طاولة البرلمان

محافظ الدقهلية يعتمد المخططات التفصيلية لأربعة مدن .. صور

ترشيحاتنا

في عيد ميلاد معز مسعود.. قصة زواجه وطلاقه من شيري عادل

جيبة وقميص أبيض.. بسمة تشعل السوشيال ميديا بإطلالة جريئة ..شاهد

انتصار جديد.. الجيش السوري يسحق قوات أردوغان في إدلب

سلمى حايك تتألق في العرض الخاص لفيلم The Roads Not Taken في برلين السينمائي.. صور

10 معلومات صادمة عن تفاصيل اعتزال لاعبة التنس الروسية الشهيرة «شارابوفا»

قرار جمهوري بالموافقة على قرض من صندوق الأوبك بـ 14 مليون دولار

AdvertisementS

سر غياب المشير طنطاوي عن الجنازة العسكرية للراحل حسني مبارك

جريمة اندر إيدج في حلوان.. محمد قتل سيف بسبب اللعب.. والأهالي: تربية شوارع والأفلام ضيعته.. فيديو وصور

أخبار الرياضة.. مرتضى منصور يهاجم الجنايني.. قرب رحيل فايلر عن الأهلي.. حقيقة انضمام إكرامي لـ بيراميدز

تراجع كبير.. أسعار الدولار أمام الجنيه اليوم الخميس 27-2-2020

بعد قليل.. الحكم على السفاح مرتكب مذبحة كفر الدوار.. قتل ٧ من أسرة واحدة

ما الذي يحدث للجسم عند تناول الجبنة القريش؟

«العيال مكلوش والأهلي ارتكب جناية».. مرتضى منصور يكشف سر انسحاب الزمالك من القمة

فى ذكرى رحيل محمد عوض.. قصة حياته المأساوية

انتقال شريف إكرامي إلى بيراميدز .. تفاصيل

عاجل.. وفاة 22 شخصًا في إيران بـ فيروس كورونا

أخبار الفن.. استئصال شيرين عبد الوهاب لورم بالرحم.. بكاء إلهام شاهين ويسرا.. غضب أصالة

أخبار التوك شو.. أحمد موسى يتلقى رسالة من قطر على الهواء.. وصية مبارك قبل وفاته.. وهذا موقف الرئيس الأسبق من السفارة في العمارة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سلمى حايك تتألق في العرض الخاص لفيلم The Roads Not Taken في برلين السينمائي.. صور

سيارة سباقات جديدة بقوة 600 حصان بتوقيع KTM.. صور

مين أحلى؟ يسرا وأصالة تتألقان بإطلالات غريبة فى أحدث جلسة تصوير