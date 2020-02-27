صدى البلد يكشف عدد طلبات المستثمرين للحصول على الأراضي عبر الخريطة الاستثمارية .. تفاصيل

علم "صدى البلد" أن هيئة التنمية الصناعية تسعى للانتهاء من البت فى 500 طلب على طروحات المرحلة الأولى من الأراضى التى أتاحتها خلال شهر أكتوبر الماضى عبر البوابة الإلكترونية للخريطة الاستثمارية الصناعية، آخر فبراير الحالى.





يُذكر أن هيئة التنمية الصناعية تلقت حوالي 700 طلب فقط من المستثمرين بالمحافظات المختلفة على قطع الأراضى المتاحة بالبوابة الإلكترونية للخريطة الاستثمارية الصناعية، والبالغة 2050 قطعة، وقررت إعادة طرح المتبقي مرة أخرى، بسبب انخفاض عدد الطلبات المقدمة.





وشملت المرحلة الأولى من الطرح على الخريطة الإلكترونية 2050 قطعة أرض بفرص استثمارية جاهزة بمساحة 5.2 مليون متر مربع، فى 13 محافظة على مستوى الجمهورية، وضمت كل القطاعات للصناعات الصغيرة، والمتوسطة، والكبيرة، بمساحات تتراوح بين 160 م2 و40 ألف م2.





ورصد "صدى البلد" أسعار الأراضي من خلال الخريطة الاستثمارية، حيث تراوح سعر متر قطع الأراضى المتاحة بالبوابة الإلكترونية للخريطة الاستثمارية الصناعية بين 700 و800 جنيه.





وأتاحت الهيئة سحب كراسة الشروط أونلاين للمرحلة الأولى حتى يوم 28 أكتوبر الماضى، والتقدم حتى 29 نوفمبر.





وتعتبر البوابة الإلكترونية بمثابة أول دليل للأراضى والمناطق الصناعية تتوفر بها بيانات كاملة عن الأراضى الشاغرة الجاهزة للاستثمار فى المدن الجديدة والمحافظات، وتضم كل الفرص الاستثمارية الصناعية المتاحة لجميع المستثمرين فى الداخل والخارج للاطلاع عليها، وما هو مُتاح من قطع أراض فى كل محافظات الجمهورية أيًا كانت جهة الولاية والنشاط الموجود بها، وسعر القطعة، وما هى الاشتراطات والمستندات المطلوبة.





وتضمن التقسيم القطاعى للفرص الاستثمارية على الأراضى المطروحة 480 فرصة استثمارية فى مجال الصناعات الهندسية، و388 فرصة استثمارية فى الصناعات الكيماوية، و266 مشروعًا غذائيًا، و274 مشروعًا تعدينيًا، و232 فرصة استثمارية فى مجال الصناعات النسيجية، و313 فرصة للصناعات المعدنية، وأخيرا 97 فرصة للصناعات الدوائية.





وجاءت مدينة السادات بالمنوفية فى المقدمة بعدد 1076 قطعة أرض بإجمالى مساحة تقديرية 2.3 مليون م2، ومن بعدها محافظة قنا بإجمالى عدد 374 قطعة بمساحة 600 ألف م2 تقريبا، ثم العاشر من رمضان بإجمالى 359 قطعة أرض على مساحة نحو 190 ألف م2، وتأتى القنطرة شرق بإجمالى 45 قطعة على مساحة 40 ألف م2، ثم برج العرب الجديدة 43 قطعة بمساحة تقديرية 134 ألف م2.



